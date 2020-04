L'EPIDEMIA

TREVISO Esattamente 250 morti in poco più di due mesi di epidemia. Tanti sono i trevigiani che hanno perso la vita dopo essere risultati positivi al nuovo coronavirus. Praticamente quattro al giorno. Il primo decesso era stato registrato lo scorso 25 febbraio. Da quel momento non ci si è più fermati. Uno stillicidio drammatico, che sembra proprio non conoscere fine. Ieri è stata una delle giornata più nere. In appena 24 ore sono mancate altre 12 persone. Tre, due uomini e una donna, erano ricoverate in ospedale: due a Treviso e una nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. Due di loro, in particolare, erano già costrette a convivere con una grave malattia ormai giunta in fase avanzata. Le altre nove persone sono mancate all'interno delle case di riposo del territorio. Osservando l'andamento dei dati ufficiali, è possibile ricostruire la diffusione del coronavirus nella Marca. All'inizio tutti i decessi di persone colpite dal Covid-19 venivano registrati direttamente negli ospedali. Nelle ultime settimane le cose sono cambiate. Adesso la maggior parte delle morti si verifica nelle case di riposo. Lo spartiacque è stato proprio l'ingresso del virus nei centri servizi per anziani. Inevitabilmente il totale dei 250 morti è calcolato per difetto. Nelle prime settimane dell'epidemia non è stato possibile eseguire subito i tamponi nelle strutture dedicate alla terza età. Quante persone sono mancate in quel periodo a causa del Covid-19? Questa è una domanda purtroppo destinata a rimanere senza risposta. La certezza si ha solo quando c'è un tampone che conferma il contagio. E all'epoca non c'erano. Non abbastanza, almeno.

IL LUTTO

Nelle scorso ore il coronavirus si è portato via anche padre Mario Baseggio, missionario in Africa dal 1980 al 2018. Il sacerdote, 76 anni, originario di Casier, era ospite della casa di riposo Beato Giuseppe Allamano di Alpignano, nel Torinese. Prima di lui altri sacerdoti ritiratisi nella struttura avevano contratto il Covid - 19. «Ha dedicato la sua vita agli altri - lo ricorda il fratello Giuseppe, con cui aveva mantenuti stretti legami -. Ha professato per tantissimi anni in Tanzania, come Missionario, ricoprendo anche ruoli importanti e trovando sempre supporto nella nostra comunità (tramite l'associazione amici delle Camatte), che inviava costantemente materiale in Africa per aiutare le popolazioni locali. Ci eravamo sentiti appena una settimana fa, ed era sereno. Di certo ha sostenuto una vita logorante, senza mai pensare a sè stesso o alle sue condizioni di salute».

L'ANDAMENTO

L'ultimo bollettino regionale, intanto porta notizie confortanti anche se il virus, pur rallentando, non ha arrestato la sua marcia. Ma le infezioni in corso calano in modo considerevole. Ieri si è scesi a quota 1.109. Cioè 70 in meno rispetto al giorno prima. L'obiettivo è scendere quanto prima sotto le mille. A livello complessivo, fino a questo momento sono stati contagiati in tutto 2.476 trevigiani. Nell'ultima giornata sono emerse altre 23 positività. Le quarantene obbligatorie a casa diminuiscono in modo costante. Ieri altre 131 persone hanno potuto uscire dall'isolamento più assoluto. Al momento sono 1.402 i trevigiani ancora costretti a rimanere a casa, tra i positivi e i loro familiari. Di pari passo, aumentano sia i dimessi dagli ospedali che i guariti. I primi sono arrivati a toccare quota 596. Per quanto riguarda i guariti, invece, si è a 1.117. Solo ieri 81 persone hanno avuto dal doppio tampone di controllo la conferma che il virus che li aveva colpiti è sparito. Anche i ricoveri in ospedale sono sempre di meno. Ad oggi sono 158 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari della Marca, cinque in meno rispetto a ieri. Più 17 pazienti nelle Terapie intensive. Un numero stabile.

Mauro Favaro

Alberto Beltrame

