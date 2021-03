Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Da domani la vaccinazione contro il coronavirus potrà essere prenotata anche in farmacia. Il nuovo portale online dell'Usl della Marca accoglierà da subito le iscrizioni dei trevigiani delle classi 1930, 1931, 1932, 1933 e 1934 che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Più i soggetti fragili. Non è tutto. I farmacisti si stanno anche attrezzando per fare direttamente i vaccini anti-Covid. Dopo l'accordo quadro...