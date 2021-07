Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Convocazioni dirette per gli 11mila trevigiani con più di 60 anni che non si sono vaccinati contro il coronavirus. Inviti pronti anche per gli insegnanti che a loro volta devono ancora sottoporsi all'iniezione. Nuova stretta sugli screening periodici nelle case di riposo. E tamponi a tappeto pure nei centri vaccinali. Sono le mosse studiate dall'Usl della Marca per porre un argine alla diffusione della variante Delta del...