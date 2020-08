L'EPIDEMIA

TREVISO Case di riposo di nuovo in trincea. L'avvicinarsi dell'autunno aumenta ulteriormente le preoccupazioni legate al coronavirus. Sono essenzialmente tre gli aspetti che non fanno dormire sonni tranquilli. In primis l'aumento generale dei contagi: ieri nella Marca si è arrivati a 761 persone attualmente positive, oltre un terzo di tutto il Veneto. Allo stesso tempo bisogna gestire il rientro degli operatori dalle ferie, assicurandosi che non siano stati colpiti dal Covid-19. E poi c'è l'incognita della riapertura delle scuole. Molte persone che lavorano nelle case di riposo hanno figli piccoli. Cosa succederebbe se il virus iniziasse a circolare con ancora maggiore insistenza? I gestori dei centri servizi stanno ragionando anche su questo nodo. Il rischio zero non esiste. L'imperativo è applicare alla lettera i protocolli di prevenzione che prevedono mascherine, visite dei familiari in modalità protette, tamponi periodici e, nel caso, isolamenti immediati.

I FOCOLAI

L'ultimo focolaio è esploso nella casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano, struttura che conta 95 ospiti. Si sono contati in tutto 13 contagi: dieci anziani e tre operatori. È purtroppo c'è stato anche un decesso: ieri ha perso la vita una 95enne, con patologie pregresse, che era stata trasferita al Ca' Foncello dopo la conferma della positività al Covid-19. È la 333esima vittima in sei mesi di epidemia. «Abbiamo subito isolato gli ospiti positivi nel nucleo Covid, che era stato già predisposto spiega Giuseppe Franceschetto, guida del gruppo Prealpina di pari passo abbiamo bloccato i nuovi ingressi e sospeso le visite dei familiari». Adesso si attende il nuovo giro di controlli da parte della task force allestita dall'Usl della Marca. «Purtroppo sappiamo che il virus non è stato debellato sottolinea Franceschetto e il notevole aumento dei contagi dopo il periodo delle ferie ha inevitabilmente fatto salire il rischio anche per le case di riposo». «Stiamo lavorando al massimo per riuscire a far tornare la struttura Covid free il prima possibile aggiunge applicando tutte le misure di sicurezza che prevedono l'isolamento, l'impiego di personale dedicato e, non da ultimo, il contatto tra gli ospiti e i familiari via telefono e attraverso le video-chiamate».

I PROTOCOLLI

L'altro focolaio in corso riguarda la casa di riposo Civitas Vitae di Vedelago, dove si contano ancora 12 anziani positivi. Martedì è mancata una 99enne positiva al coronavirus, con diverse patologie pregresse, che era stata trasferita dal centro servizi di Vedelago al reparto di Malattie infettive di Treviso. Il Bon Bozzolla di Farra di Soligo, invece, è stato dichiarato Covid free proprio alla fine della settimana scorsa dopo 40 giorni di lotta contro il virus che aveva colpito otto anziani e tre operatori. «Siamo riusciti a circoscrivere il focolaio usando un nucleo isolato e seguendo tutti i protocolli di sicurezza in collaborazione con la task force dell'azienda sanitaria», spiega il direttore Eddi Frezza. E ora come si può restare Covid free? «Dopo la sospensione delle visite dei familiari, stiamo valutando se riaprirle. Ma vogliamo andare con i piedi di piombo. Per quanto riguarda i nuovi ingressi, invece, stiamo attendendo l'autorizzazione dell'Usl. Una volta svuotato, abbiamo sanificato il nucleo Covid. Adesso potrà essere utilizzato per le quarantene legate ai nuovi ingressi è l'analisi del direttore per esclusione, il virus arriva dall'esterno. A fronte di questo, si deve prestare la massima attenzione sul rientro degli operatori dalle ferie. E preoccupa anche la ripresa delle scuole. Non possono restare chiuse. Resta il fatto che molti operatori hanno figli che vanno a scuola. Bisognerà capire se e come questo aumenterà il rischio». Sulla stessa linea c'è Casa Fenzi di Conegliano, una delle strutture che nella prima ondata del Covid ha dovuto far fronte a uno dei focolai più complessi. «La struttura è chiusa sia all'interno che all'esterno. Anche i fornitori seguono un percorso a loro dedicato tira le fila Gianni Zorzetto, presidente del cda di Casa Fenzi oggi siamo completamente Covid free. Vengono fatti i tamponi ogni 15 giorni. Per i nuovi ingressi si seguono le linee guida dell'Usl. E le visite dei familiari avvengono attraverso un vetro, in modalità rigorosamente protetta».

