L'EPIDEMIA

TREVISO Altri 341 contagi. Il coronavirus non si ferma. E salgono anche i ricoveri. Ad oggi sono 113. Compresi 5 pazienti in Terapia intensiva: tre a Treviso e due a Conegliano. Nel momento in cui verrà superata la soglia dei 150 ricoveri si valuterà la possibilità di trasformare il San Camillo di Treviso in un Covid Hospital da 120 posti, seguito dall'ospedale di Vittorio Veneto e dall'ospedale di comunità del Ca' Foncello. L'obiettivo è essere pronti per la prossima settimana. Già domani l'Usl si confronterà con i vertici del San Camillo. Ai contagi effettivi, intanto, si aggiunge anche la psicosi da Covid-19.

FLUSSO INARRESTABILE

In questi giorni il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso è preso d'assalto da persone, soprattutto anziani, che hanno sviluppato sintomi simil influenzali e che temono di essere stati contagiati dal coronavirus. Si è passati da 230 a 290 accessi al giorno. Per un aumento, pur variabile, di circa il 25%. «Fino a due settimane fa gli accessi erano in linea con la media del periodo. Poi c'è stato un improvviso incremento spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca i pazienti si rivolgono al pronto soccorso perché sospettano di essere stati contagiati: vengono inseriti nei percorsi isolati allestiti nell'area dell'emergenza-urgenza e poi si procede con i tamponi». Un lavoro che si aggiunge all'immane sforzo già fatto nei Covid Point organizzati dall'azienda sanitaria. Ormai si è costantemente oltre quota 3mila test al giorno. Solo il servizio notturno nell'area dell'ex dogana di Treviso è arrivato a contare 267 accessi. A breve verranno aggiunti altri due punti tampone: all'inizio di novembre aprirà la nuova sede da 400 test al giorno in modalità drive-in nella zona industriale di Dosson di Casier e di seguito verrà allestito un ambulatorio ad hoc nell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, dove si potrà accedere a piedi, su appuntamento. In poco più di due mesi sono già stati eseguiti oltre 106mila tamponi. Negli ultimi giorni il 6,4% di chi si è sottoposto al test è risultato positivo. L'imperativo categorico è fare tutto il possibile per tenere sotto controllo la curva dei contagi. Ad oggi sono 3.861 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. E ieri è stato registrato un nuovo decesso: un uomo di 63 anni, già colpito da gravi patologie, è mancato dopo essere risultato positivo al Covid-19. È la 367esima vittima nella Marca dall'inizio dell'epidemia. Sempre per cercare di arginare i contagi, ora verrà raddoppiata la task force del dipartimento di Prevenzione impegnata a tracciare i contatti dei positivi. Al momento la chiamata alle persone coinvolte arriva con due o tre giorni di ritardo. Inevitabile. A fronte di ogni positivo bisogna rintracciare tra i 5 e i 7 contatti. In una giornata come ieri vuol dire oltre 2mila persone. Fermo restando che sia i positivi che i loro conviventi, pure se negativi, hanno l'obbligo di mettersi subito in quarantena domiciliare per dieci giorni, è necessario fare un passo in più. «Passeremo da 25 a 50 operatori specifica Benazzi grazie da una parte a nuove assunzioni e dall'altra al recupero di forze da altri servizi». Si farà l'impossibile per non alzare bandiera bianca sul contact tracing: vorrebbe sostanzialmente dire lasciar correre l'epidemia.

LE RECRUDESCENZE

La buona notizia è che è stato definitivamente circoscritto il focolaio che era esploso proprio tra gli operatori del centro della Madonnina, la cabina di regia del sistema dei tamponi. Dopo i primi 15 contagi, ieri sono stati sottoposti nuovamente a screening generale tutti e 164 i dipendenti del dipartimento di Prevenzione. E tutti sono risultati negativi. A livello generale, tra i 341 contagi registrati nelle ultime 24 ore ce ne sono altri 11 legati al focolaio esploso nella cooperativa Co-Work, che opera per la società di logistica Xlog di Geox, più altri due cluster in altrettante aziende, dove sono emersi complessivamente 13 positivi. Sul fronte delle scuole, sono state messe in quarantena altre 10 classi. «Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi abbiamo fatto 33.843 tamponi in classe conclude Benazzi registrando un tasso di positività del 2,02%, per un totale di 34 classi messe in quarantena».

Mauro Favaro

