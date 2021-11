Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Altre due partite nel settore giovanile rinviate per Covid: ieri sono saltate Eclisse Carenipievigina-Portomansuè (Juniores Under 19 elite) e Vazzola-Dolomiti Bellunesi (allievi Under 17 elite) per due ragazzi positivi al Portomansuè e due del Dolomiti. Si vanno ad aggiungere alle otto squadre di calcio messe in quarantena già in settimana, a quella di pallavolo femminile e a quella di nuoto e a un gruppo di judo. Lo...