L'EPIDEMIA

TREVISO Allarme coronavirus nelle case di riposo. Nelle ultime due settimane i contagi tra gli anziani sono aumentati di oltre il 73%. Si è passati da 196 a 340 ospiti positivi. Il virus è entrato in 33 strutture su 54. Ad oggi, inoltre, ci sono 137 operatori costretti in isolamento a casa. E il personale in servizio rischia di non bastare più. Il caso più eclatante è quello di Casa Mozzetti a Vazzola. Qui sono state contagiate 84 persone: 68 anziani su 96, il 70%, e 16 operatori. «Siamo alla ricerca di personale per coprire le assenze forzate. Se qualcuno è disponibile, si faccia avanti è l'appello lanciato dal presidente Andrea Da Vido, insediatosi proprio l'altro ieri la situazione è sotto controllo, anche grazie alla collaborazione con l'Usl della Marca. Ma il personale rischia di non essere sufficiente».

IL NODO

Anche nella casa di riposo Aita di Pieve del Grappa, stando a quanto riferiscono i sindacati, si è al limite nella copertura dei turni. Alcuni centri servizi per anziani sono arrivati a definire turni fino a 12 ore per gli operatori. L'azienda sanitaria conosce il problema. Tanto che ha aperto un bando per cercare tra il proprio personale degli operatori pronti ad andare a dare una mano nelle case di riposo. «C'è una recrudescenza del coronavirus nei centri servizi conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl in questo periodo è fondamentale dare sostegno a tali strutture. Abbiamo già ricevuto la disponibilità di 10 operatori. Il bando resta aperto. La collaborazione è indispensabile: siamo tutti sulla stessa barca». Un altro focolaio è esploso nella casa di riposo Tomitano Boccassin di Motta di Livenza. Sono 47 le persone contagiate: 36 anziani e 11 operatori. Nella sede di Villorba di Casa Marani, di seguito, il Covid ha colpito 16 persone: 14 anziani e 2 operatori. In Villa Belvedere a Crocetta restano 23 anziani isolati nel reparto Covid allestito all'interno della struttura. Più 4 ricoverati in ospedale. E altri contagi sono emersi nel centro servizi Casa Marin di Ponte di Piave. «Il nodo del personale si può risolvere solo assumendo tutti gli oltre 400 infermieri che si sono iscritti al concorso per Treviso scandisce Marta Casarin della Fp Cgil senza massacrare chi sta già lavorando senza sosta». Comunque sia, bisogna attendere dicembre. Mancano pochi giorni. In questo momento, però, sembra un'eternità.

IL QUADRO

Anche gli ospedali sono in difficoltà. Ad oggi contano complessivamente il ricovero di 519 pazienti Covid positivi (22 sotto i cinquant'anni). Compresi 40 in Terapia intensiva. «Restiamo in allerta rossa per i ricoveri nelle aree non critiche fa il punto Benazzi mentre per la Terapia intensiva siamo all'inizio dell'allerta arancione». Un aiuto arriva dai 30 posti letto appena aperti nell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Ma si fatica comunque. Perché non si tratta solo di un picco momentaneo. «Le proiezioni ci dicono che resteremo per almeno un mese a un tale livello di ricoveri», sottolinea il direttore generale. Il virus non molla la presa. Ieri sono emersi 623 nuovi contagi. E purtroppo ci sono stati altri 10 decessi. Salgono così a 543 i lutti contati nella Marca durante l'epidemia. Oltre 200 solo negli ultimi tre mesi. Pure gli ospedali, poi, devono fare il conto con l'assenza di personale. Al momento 17 medici e 130 tra infermieri e operatori sono in isolamento a casa perché positivi o contatti di positivi. «Il numero resta stabile perché ci sono nuove quarantene ma anche nuove negativizzazioni», specificano dall'azienda sanitaria. Per le situazioni più critiche, a partire dall'ospedale di Montebelluna, si è fatto ricorso all'assunzione di medici e infermieri con contratti di libera professione e collaborazione. Non ci può fermare. Pur con il rallentamento legato alla sospensione di visite ed esami non urgenti, non c'è solo il coronavirus. È sufficiente guardare alle dimissioni dagli ospedali registrate in ottobre: 119 per ricoveri legati al Covid e 8.196 per altre patologie. «Chiediamo ai cittadini un po' di pazienza se oggi non riusciamo a dare esattamente gli stessi servizi di prima tira le fila Benazzi il momento è complesso. Nonostante questo, però, i numeri confermano il grande lavoro fatto dal sistema sanitario. Non solo per il coronavirus. A tutte le persone con problemi di salute è sempre garantito un posto in ospedale, se necessario. Qui non si respinge nessuno».

Mauro Favaro

