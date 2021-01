L'EPIDEMIA

TREVISO A Natale c'è stato un picco di contagi da zona rossa nel trevigiano. Il parametro Rt era salito addirittura a 1,34. Un'enormità se si pensa che sopra l'uno l'epidemia da coronavirus continua progressivamente a espandersi. Poi l'indice è via via diminuito. Quattro giorni fa era allo 0,91. E ieri si è assestato sullo 0,89. Sul piano teorico, un valore da zona gialla. Purtroppo, però, l'aumento della circolazione del Covid sotto le feste ha lasciato un segno estremamente profondo. Ieri nella Marca sono mancate altre 23 persone colpite dal coronavirus.

L'ANDAMENTO

Il totale dei lutti tristemente contati nel trevigiano in dieci mesi e mezzo di epidemia è così salito a 1.118 (oltre il 70% da settembre a oggi). «È stata una botta incredibile: sarebbe stato meglio non avere il periodo delle feste sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl per fortuna oggi, dopo il picco natalizio, la diffusione del virus sta calando. Ci auguriamo che possa continuare così». La diminuzione è certificata dal crollo del numero di trevigiani attualmente positivi. Domenica erano oltre 10.300. Lunedì si è scesi a poco più di 8.700. Fino ai 7.648 di ieri sera. Significa che nel giro di tre giorni oltre 2.700 trevigiani si sono messi l'infezione alle spalle, negativizzandosi. «Ma la guardia deve restare altissima avverte il direttore generale l'unica via per uscirne è il vaccino». Sempre ieri nella Marca sono emersi 328 nuovi contagi. Gli ospedali rimangono sotto pressione. Sono ancora più di 450 i pazienti Covid positivi ricoverati. Il bollettino ufficiale ne segnala 152 solo nell'ospedale di Montebelluna. «In realtà 40 sono già negativizzati», sottolineano dall'azienda sanitaria. Mentre sono 42 i pazienti in Terapia intensiva. I numeri restano stabili.

IL TRASFERIMENTO

Tanto che ora si punta a trasferire i pazienti positivi da Conegliano (attualmente ci sono 20 ricoverati) per rendere l'ospedale Covid-free. Sarebbe un primo passo verso un possibile, lento rientro alla normalità. Di seguito, si cercherà di alleggerire anche l'ospedale di Montebelluna, da mesi in trincea. Fino a rimanere, se sarà possibile, con il riferimento unico del Covid Hospital di Vittorio Veneto. Questo è il piano tratteggiato dall'Usl. Per realizzarlo, però, è indispensabile che i casi di positività continuino a scendere come visto negli ultimi giorni. Nell'ultimo periodo si è allentata anche la morsa attorno ai Covid Point allestiti dall'azienda sanitaria per l'esecuzione dei tamponi. Non si arriva più a oltre 6mila tamponi al giorno. «I numeri si sono abbassati», conferma Benazzi. Questo anche grazie ai test rapidi fatti in altre sedi, a partire da quelli dei medici di famiglia e delle oltre venti farmacie che hanno già aderito al programma regionale, più i quattro nuovi Covid Point per i bambini aperti dai pediatri a Villorba, Montebelluna, Conegliano e Oderzo. Nello specifico, tra ottobre e dicembre sono stati eseguiti 14.718 tamponi al di fuori dei punti dell'Usl, tra medici di famiglia (14.483), pediatri di libera scelta (116) e medici di guardia medica (119). Nelle ultime due settimane sono stati fatti anche 1.208 tamponi rapidi nelle farmacie del trevigiano, eseguiti su appuntamento e senza prescrizione del medico. Un record a livello veneto. Tra questi, 67 si sono rivelati positivi (il 5,5%).

