TREVISO La movida di Marca rischia il tracollo. La chiusura prolungata dei locali da ballo di un'altra settimana, stabilita dal Dpcm dell'1 marzo, è però un boccone che i gestori non hanno alcuna intenzione di digerire. Le discoteche, dunque, fanno quadrato e i titolari dei principali locali della Marca e del Veneto si sono dati da fare. Sabato hanno creato una chat per scambiarsi opinioni. E per organizzarsi. Insieme al Comitato Veneto imprenditoria dell'intrattenimento e spettacolo dichiarano lo stato di crisi e chiedono aiuto al Consiglio dei Ministri perchè prenda in considerazione l'emergenza in atto dando disposizioni chiare e tempestive a sostegno di questa situazione. Con l'hastag liberidiuscire. Liberidiaprire.

DECISIONE SOFFERTA

E così Marco Brugnaro, titolare della Baita al Lago e dell'Urban Klub di Castelfranco, ha deciso il passo indietro. «Ero pronto a riaprire i locali giovedì per le nostre serate di ballo. Ed ero pronto a pagare una multa secondo quanto inizialmente detto dall'Ascom di Castelfranco. Poi le cose sono cambiate. La chiusura dei locali da ballo è stata prorogata e io non posso sfidare le disposizioni di legge» dice uno sconsolato Brugnaro. Che, però, non dispera. «Martedì mattina è prevista una riunione con i titolari di 90 locali da ballo in Veneto. In quella sede capirò esattamente cosa possiamo fare per accelerare la riapertura. Comunque mi omologherò alla decisione che verrà presa. Siamo tutti nella stessa barca e le fughe in avanti non servono a risolvere una situazione davvero pesante per tutti noi e per chi lavora in questo settore. Penso ai dipendenti, dalle cassiere, ai dj, al personale della sicurezza, penso ai collaboratori, agli orchestrali. Anche loro subiscono un pesante contraccolpo».

LE CONTROMOSSE

A tirare le fila del malcontento Renzo Venerandi, patròn dell'Odissea, dell'Anima, del Diamantik e del Garden, segretario trevigiano del Silb-Fipa. Insieme a Riccardo Checchin titolare, con altri soci, di vari locali tra cui il Radika e il Playa Loca beach, oltre a locali sparsi tra Padova, Cortina, Jesolo e Vicenza. Checchin ha ideato un video che è stato postato sui profili dei singoli locali su Facebook raccogliendo in un giorno 5mila condivisioni e 1 milione di visualizzazioni. Lo stesso video è visibile anche su Istagram. Nel video dicono, in coro: «90 locali rischiano il fallimento. Vogliamo tornare liberi di cenare, di ballare, di sorridere, di cantare. Liberi di lavorare. Riattaccateci la spina». A firmare questo inno alla riapertura i locali trevigiani l'Anima club, la Casa di caccia, il dancing Spade, il Diamantik, l'Eurobaita al Lago, il Garden, il Glam club, il Melodi, il Momà, il New Age, il New Mille, l'Odissea Fun City, il Pergola D&B, il Playa Loca, il Quadrifoglio, il Radika, il Supersonic, il Theatro, l'Urban Klub.

IL CONFRONTO

«L'incontro tra noi e il presidente nazionale di categoria Maurizio Pasca è già stato fissato per martedì a Padova. Cerchiamo anche un confronto con il presidente della Regione, Luca Zaia, e potrebbe essere già domani. I dievieti devono fermarsi venerdì 6 marzo» attacca Venerandi. E Checchin aggiunge: «Le discoteche lavorano nei fine settimana, cioè otto serate al mese. Chiuderne 4 vuol dire metterci in ginocchio». Poi, entrambi fanno presente: «L'Ikea ieri è stata presa d'assalto e il sabato sera non si può costringere i giovani a stare a casa. Semplicemente affollano un altro tipo di locale come i pub». Danni? «Tantissimi. Siamo stati subissati di telefonate per sapere se siamo aperti - rincara Brugnaro - e dobbiamo dire che continuiamo a restare chiusi. Chi ci restituirà gli incassi che perdiamo? Speriamo di non dover licenziare nessuno». E Venerandi: «Tanti di noi hanno anche la ristorazione. Noi, abbiamo ricevuto decine di disdette per cene e compleanni. Adesso, è vitale ripartire». E Checchin chiude: «Il confronto con i politici è indispensabile. Non vogliamo andare contro alla legge ma vogliamo comprensione».

Valeria Lipparini

