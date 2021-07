Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO Un tavolo di coordinamento tra l'Usl e le case di riposo per sostituire gli operatori della sanità che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. La sospensione del personale No-Vax rischia di lasciare le 54 rsa trevigiane senza infermieri. Così si prova a giocare d'anticipo. Sono 792 gli addetti già diffidati dall'Usl, tra medici, infermieri e oss in servizio in ospedali, case di riposo e strutture territoriali, sia...