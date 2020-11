L'EMERGENZA

TREVISO Scoppia un nuovo focolaio in casa di riposo. Quattro anziani ospiti della sede di Villorba di Casa Marani sono risultati positivi al coronavirus. In tre casi è già arrivata la conferma del tampone processato in biologia molecolare. Per il quarto, invece, si attende la controprova dopo il test rapido positivo. La struttura è stata blindata. Le visite sono sospese. Da dove è arrivato il virus? Stavolta il quesito è ancora più complesso del solito. Gli ospiti, infatti, non sono mai usciti, gli incontri con i familiari si sono sempre svolti attraverso un vetro e, soprattutto, tra gli operatori, già testati, non è emersa alcuna positività. Non resta che procedere per ipotesi, pur ancora tutte da confermare.

MONITORAGGIO

Inevitabilmente a finire sotto i riflettori è il sistema di monitoraggio del personale dei centri per anziani. L'attuale piano di sanità pubblica prevede che gli operatori vengano sottoposti a tampone ogni otto giorni. L'Usl della Marca ha già avviato una massiccia distribuzione dei test. Ad oggi, però, non tutte le case di riposo ne hanno a disposizione abbastanza per garantire esami così incalzanti. Non ci possono essere certezze. A livello generale, però, il timore è che qualche operatore possa contrarre il coronavirus, senza sviluppare sintomi, e poi negativizzarsi ancor prima di essere sottoposto a un nuovo controllo. Anche se, va detto, proprio nell'ultima settimana è stata registrata un'impennata di contagi tra gli operatori dei servizi sul territorio: gli ospiti positivi restano stabili a poco meno di 200, mentre i lavoratori positivi sono passati da 120 a 184. «I quattro ospiti risultati positivi sono inseriti in un nucleo composto da 24 anziani -fanno il punto da Casa Marani- sono stati subito isolati in camere indipendenti. Adesso la situazione verrà monitorata giorno per giorno».

LE ALTRE RSA

Per un focolaio che parte, ce n'è un altro che si spegne. La sede di Povegliano della stessa Casa Marani è infatti tornata Covid-free. Qui si era arrivati a contare 18 anziani positivi su 22. Adesso gli ospiti della struttura si sono tutti negativizzati. Anche il focolaio che aveva preso forma negli istituti San Gregorio di Valdobbiadene si sta ridimensionando. Nel padiglione Fabris, in particolare, erano risultati contagiati 15 ospiti. «Sette di loro si sono negativizzati -fa sapere il presidente Alberto Prandin- in generale, siamo in fase di regressione». Di pari passo, continua il monitoraggio negli altri padiglioni, dove erano complessivamente emerse altre 8 positività tra gli ospiti e 4 tra gli operatori. Proprio oggi Prandin avrà un confronto con Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Al centro della discussione ci sarà l'apertura dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, prevista entro la fine di questa settimana, che porterà in dote 60 nuovi posti per pazienti Covid positivi che si stanno mettendo l'infezione alle spalle. L'Ipab è in particolare chiamata a organizzare il servizio di ristorazione. E sta dando una mano anche sul fronte del personale: oltre ai 12 infermieri in pensione che si sono detti pronti a tornati in corsia, alcuni operatori sono stati trovati addirittura al di fuori del Veneto. Infine, si segue con attenzione anche il focolaio esploso alle Opere Pie d'Onigo di Pederobba, dove al momento risultano contagiati 10 ospiti e 6 operatori. Proprio questa struttura, tra l'altro, assieme alla Tomitano e Boccassin di Motta, potrebbe presto chiudere un accordo con l'Usl per ospitare un reparto Covid isolato con 20 o 30 posti letto pensato per alleggerire il carico sugli ospedali. (mf)

