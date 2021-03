L'EMERGENZA

TREVISO Saltano 12mila vaccinazioni anti-Covid nella Marca. Tanti sono gli appuntamenti in sospeso per questa settimana dopo la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di vietare l'utilizzo del siero AstraZeneca in via precauzionale e temporanea su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un duro colpo per la campagna vaccinale messa in piedi dall'Usl. Si rischia di non riuscire più a somministrare la prima dose a tutti i trevigiani entro l'inizio di giugno, come messo in conto solo qualche giorno fa. «Con il blocco di AstraZeneca scendiamo da 5mila a 1.500 vaccinazioni al giorno fa i conti Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria continuiamo comunque a vaccinare con Pfizer e Moderna sia le persone con più di 80 anni che le categorie a rischio». In questa fase il vaccino AstraZeneca era usato soprattutto per gli insegnanti, il personale scolastico e per le forze dell'ordine, oltre che per gli under 80 senza patologie.

Dopo lo stop dettato ieri pomeriggio dall'Aifa, l'Usl ha spedito una raffica di Sms per annullare i 3.150 appuntamenti che erano fissati per oggi tra i centri vaccinali di Riese, Godega e Oderzo. E sono in ballo anche i 1.050 previsti per giovedì nella struttura di Godega. La speranza è che nel frattempo l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, chiarisca definitivamente la questione, dando il via libera alla ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca. Il pronunciamento è atteso nelle prossime ore. Quel che è certo è che non c'è pace per il siero della casa farmaceutica anglo-svedese. Ieri è stata una giornata campale nel centro vaccinale di Riese, dove prima è stato sequestrato un lotto e poi, verso le 17, un operatore ha dovuto dire alle persone già in coda che dovevano tornare a casa perché le vaccinazioni con il siero AstraZeneca erano state precauzionalmente sospese in tutta Italia.

Prima del blocco totale deciso dall'Aifa, infatti, ieri mattina i Nas erano intervenuti anche nella Marca sequestrando 1.100 dosi del lotto ABV5811 di AstraZeneca che si stavano utilizzando proprio nel centro vaccinale di Riese. Il provvedimento era stato disposto dalla Procura di Biella in seguito al decesso di una persona avvenuto poche ore dopo la somministrazione del vaccino. Un'altra sospensione precauzionale, dopo quella del lotto ABV2856 decisa a metà della settimana scorsa dalla stessa Aifa sulla scorta della segnalazione di alcuni gravi eventi avversi (problemi riconducibili a trombosi) in concomitanza con la somministrazione delle dosi. Fino ad ora non è stato provato alcun nesso causale tra la vaccinazione e gli eventi segnalati. Fatto sta che subito dopo l'ultimo sequestro è arrivata la sospensione totale, in via precauzionale e temporanea. L'Usl della Marca auspica di poter tornare a usare AstraZeneca già per i 2.250 appuntamenti fissati per venerdì e per i 4.200 di sabato. Ma per ora si ferma tutto. «Avevamo organizzato le attività vaccinali per far funzionare dieci centri in tutta la provincia allarga le braccia Benazzi in realtà non ci sono rischi. Chi è già stato vaccinato con AstraZeneca può stare tranquillo. Non abbiamo registrato nessuna grave reazione avversa. Ci sono state solo le reazioni previste nel 10% dei casi che vanno dalla febbre al mal di testa fino all'indolenzimento del braccio per una giornata. Speriamo di poter riprendere a vaccinare con AstraZeneca da giovedì».

Adesso resta in sospeso anche il programma che prevede il coinvolgimento dei 504 medici di famiglia in servizio negli ambulatori del trevigiano. Domani ci sarà un confronto tra l'Usl e i dottori di base. In teoria si doveva fare il punto proprio sulla vaccinazione dei loro assistiti con AstraZeneca, per chi non ha patologie. Prima di procedere, però, bisogna capire se e quando si potrà tornare a utilizzare il siero della casa farmaceutica anglo-svedese. Vale lo stesso per il progetto di trasformare due palazzetti dello sport in centri vaccinali. Intanto si va avanti con il resto. «Oggi sarà regolarmente attiva la sede vaccinale del Bocciodromo di Villorba concludono dall'Usl in cui sarà somministrato il vaccino Pfizer agli over 80 e alle categorie già in programma». Nello specifico tocca agli operatori dei servizi ospedalieri in appalto e alla seconda dose per 633 trevigiani nati nel 1941.

