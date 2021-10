Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO Oltre cento no-vax sospesi negli ospedali della Marca. Il numero di dipendenti dell'Usl lasciati a casa, senza stipendio, perché nonostante l'obbligo non si sono vaccinati contro il Covid ha superato la tripla cifra. Compresi una decina di medici. E ora parte la riorganizzazione per coprire i buchi. «Abbiamo previsto la riduzione di alcune attività ambulatoriali in settori secondari -spiega il direttore sanitario Stefano...