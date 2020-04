L'EMERGENZA

TREVISO Maxi-focolaio di coronavirus nella casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. Sono 32 gli operatori contagiati dal Covid-19. Più un'altra trentina in quarantena precauzionale a casa in attesa dell'esito del test. Praticamente un terzo dei 171 lavoratori è fuori gioco. E non si trovano sostituti. L'istituto adesso lancia una vera e propria richiesta di aiuto: il personale a disposizione non basta più. Parallelamente, cresce l'apprensione per gli anziani che potrebbero essere stati a loro volta colpiti dal virus. La casa di riposo ha già allestito nella sede principale di Vittorio Veneto un settore dedicato proprio all'isolamento degli ospiti positivi.

SEDE DI SAN VENDEMIANO

Nella sede di San Vendemiano la situazione è più tranquilla: nei giorni scorsi un ospite è risultato positivo dopo il trasferimento in ospedale, ma al momento non ci sono altri casi sospetti. «La nostra task force fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 ha già contribuito a isolare nella casa di riposo di Vittorio un nucleo dove c'erano degli ospiti con sintomi collegabili al coronavirus». Stando a quanto trapela, sarebbero almeno sei gli anziani contagiati. Un conto fatto per difetto.

DECESSI SOSPETTI

Senza contare che ci sono anche dei decessi sospetti. Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali. La buona notizia è che nel frattempo il personale costretto a casa potrà essere sostituito, almeno in parte. «C'è già la disponibilità di tre cooperative: Girasole, Orchidea e Terra Fertile. In più, abbiamo pubblicato un avviso direttamente come Usl. Si chiuderà il 10 aprile, ma già ora hanno risposto 3 infermieri e 14 operatori elenca il direttore generale dell'azienda sanitaria l'ospedale San Camillo di Treviso, inoltre, ha messo a disposizione 14 operatori. E forse sarà anche possibile integrarli. Non possiamo che ringraziarli per la disponibilità che stanno dimostrando. Abbiamo chiesto una mano anche alla casa di cura Giovanni XXIII di Monastier». Ieri la task force dell'Usl ha sottoposto a tampone altri ospiti e altri operatori del Cesana Malanotti.

L'ATTESA DEGLI ESITI

L'esito dei test dovrebbe arrivare questa mattina. «Oltre alla task force, alla luce delle segnalazioni urgenti inviateci dal comitato dei familiari, a Vittorio Veneto siamo intervenuti anche con lo Spisal spiega Benazzi la situazione non è drammatica, come era stata descritta da qualcuno. Gli operatori sono dotati dei dispositivi di protezione. Abbiamo controllato anche la gestione delle salme. Ci sono sei deceduti. Le procedure vengono seguite in modo corretto. Abbiamo invece segnalato la necessità che ci sia una maggiore comunicazione con i familiari degli ospiti. Da parte nostra, daremo dei tablet per le video chiamate, che abbiamo ricevuto grazie alle donazioni. E poi serve maggiore interazione con l'Usl». Per quanto riguarda il personale, ci sono altre due case di riposo in difficoltà: la Ca' dei Fiori di Casale, che conta 43 anziani positivi su 83, e la Santa Maria de' Zairo di Zero Branco, dove erano emerse 12 positività tra gli operatori. Il San Camillo darà una mano proprio in questi due centri servizi per anziani. «Dieci nostri operatori andranno a Casale e altri quattro a Zero Branco rivela suor Lancy Ezhupara, direttrice dell'ospedale li ringrazio nel modo più sentito. La richiesta è arrivata sabato. E loro si sono subito messi a disposizione: inizieranno già oggi». In questa settimana l'Usl passerà al setaccio tutte le case di riposo. Benazzi ha timbrato un piano di screening totale: nel giro di sette giorni tutte le 11.673 persone che gravitano nelle strutture trevigiane, tra anziani e operatori, saranno sottoposte al test rapido per evidenziare l'eventuale presenza del Covid-19. Al momento ne sono state controllate 1.872. Ne mancano 9.801. «Abbiamo una squadra per lo screening composta da 40 persone. Chiuderemo tutto in sette giorni: martedì prossimo avremo una mappatura precisa della situazione nelle case di riposo conferma il direttore generale faremo 1.500 test rapidi al giorno. Con relativi tamponi per la conferma, in caso di positività». Non sarà lasciata fuori nessuna struttura per anziani.

Mauro Favaro

