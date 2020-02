L'EMERGENZA

TREVISO L'ex nazionale di pallavolo, le otto famiglie della Inglass, tanti studenti e un numero di tecnici e operai destinato a crescere. Sempre più trevigiani in fuga dalle città fantasma della Cina. Quelle più vicini alle zone della massima diffusione del Coronavirus, ma non solo. E la situazione è destinata a peggiorare. «Nelle prossime settimane aumenterà il numero di persone in rientro nel trevigiano dalla Cina. Così come è prevedibile un aumento della diffusione del nuovo Coronavirus in altri Paesi. Lo sappiamo e siamo preparati a rispondere a un numero sempre maggiore di richieste. Abbiamo allestito una task force di specialisti, attivabile 24 ore su 24 in caso di necessità, in grado di affrontare qualsiasi situazione attraverso protocolli precisi, già definiti». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, usa toni perentori. La task force è composta dai migliori specialisti degli ospedali trevigiani: tra gli altri, Sandro Cinquetti, Roberto Rigoli, Pier Giorgio Scotton, Anna Pupo, Stefano Formentini, Enrico Bernardi, Maurizio Sacher, Michelangelo Salemi, Nicoletta Lo Monaco, Giuseppe Toffolon e Alessandra Cappelletto.

LE ANALISI

Per il momento però si può tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver analizzato il campione di saliva inviato dal Ca' Foncello, ieri l'istituto Spallanzani di Roma, centro nazionale per le malattie infettive, ha comunicato che l'imprenditrice trevigiana di 50 anni rientrata dalla Cina con la febbre non è stata colpita dal nuovo coronavirus di origine orientale. «L'esito della ricerca è stato negativo», confermano dall'Usl. Solo alla luce di questo l'azienda sanitaria le ha revocato la misura dell'isolamento domiciliare, che le imponeva di non uscire da casa, di non avvicinarsi ad altre persone e addirittura di ridurre al minimo i contatti con i familiari. L'allerta era più che mai fondata. La conferma è arrivata dalla stessa decisione dell'ospedale di Treviso di chiedere l'assistenza dello Spallanzani per fugare ogni dubbio: non era mai accaduto prima dall'inizio dell'epidemia del nuovo coronavirus cinese.

I CONTROLLI

Il protocollo prevede tre livelli di allerta per le persone che rientrano dall'oriente con infezioni simil-influenzali. In caso di assenza di sintomi si procede con il semplice controllo della febbre per 15 giorni. Con una sintomatologia non grave scatta l'isolamento a casa per 15 giorni, tempo che copre l'eventuale incubazione della malattia. Se ci sono sintomi importanti, invece, il paziente viene ricoverato in ospedale, con l'eventuale invio dei tamponi salivari allo Spallanzani per gli accertamenti approfonditi sulla presenza del nuovo coronavirus cinese. Proprio come è capitato all'imprenditrice 50enne, che è stata tenuta in osservazione in Malattie infettive e poi in isolamento a casa. Nei giorni scorsi era stato sottoposto a isolamento domiciliare anche un bambino trevigiano di quattro anni rientrato dalla Cina, assieme alla madre. Adesso le sue condizioni di salute sono migliorate. Martedì anche un tecnico 32enne si era rivolto al pronto soccorso a causa di una tosse, senza febbre, che non smetteva di tormentarlo quattro giorni dopo aver lasciato Shanghai per far ritorno nel trevigiano. L'Usl mette già in conto la possibilità di prendere altri provvedimenti simili. In primis con tutte le persone che rientreranno dalla Cina con febbre, tosse e sintomi respiratori di vario tipo. Le prescrizioni dei medici dei pronto soccorso danno già la misura dell'allerta, anche davanti a pazienti senza gravi problemi di salute. «Si rinvia a domicilio con la prescrizione di restare in casa, limitando per quanto possibile i contatti ravvicinati con i familiari conviventi e con altre persone è il tenore di quanto viene scritto nei referti del pronto soccorso con la prescrizione, inoltre, in caso di comparsa di febbre o di altra sintomatologia, di presentarsi nell'unità di Malattie infettive indossando una mascherina chirurgica, previo avviso telefonico». Viene sempre seguito il principio di massima precauzione. «La situazione epidemiologica è gestita con il massimo livello di attenzione ha già assicurato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca stante l'attuale diffusa mobilità delle persone da e per la Cina e la coincidenza con il picco dell'influenza stagionale, è evidente che in relazione all'epidemia in corso anche nelle prossime settimane si renderà necessaria l'applicazione della misura dell'isolamento domiciliare nei confronti di chi rientra con una sintomatologia se pure non importante».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

