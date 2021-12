L'EMERGENZA

TREVISO Il Covid torna a uccidere come nei periodi più bui dell'epidemia. Ieri il bollettino regionale ha registrato altri 9 decessi nella Marca. Oltre un terzo di quelli contati in tutto il Veneto. Una catena di lutti che non si vedeva dalle peggiori ondate del virus. L'Usl della Marca specifica che il triste bilancio riguarda gli ultimi due giorni. Ma la sostanza purtroppo non cambia.

VITTIME E RICOVERI

Nelle ultime 48 ore hanno perso la vita 9 persone, tra i 66 e i 96 anni, che erano ricoverate negli ospedali di Treviso (4), Montebelluna (2), Vittorio Veneto (2) e Conegliano (1). Sette si erano vaccinate, anche se non ancora con la terza dose. Due, invece, non si erano sottoposte all'iniezione anti-Covid. Almeno tre pazienti, come confermano dall'azienda sanitaria, era già costretti a convivere con altre pesanti patologie. Fatto sta che si ripiomba nell'incubo. Ad oggi sono complessivamente 317 i pazienti positivi nei reparti Covid del trevigiano. Tra i quali 26 in Terapia intensiva, compreso il 78enne caso indice del focolaio esploso nel gruppo parrocchiale di Parè di Conegliano andato in pellegrinaggio ad Assisi.

PRONTI AL PEGGIO

Gli ospedali sono tornati in assetto di emergenza. L'Usl ha deciso di chiudere le sale operatorie di quello di Vittorio Veneto per trasformarlo totalmente in un Covid Hospital. Ancora una volta. Non ci sono alternative. Di conseguenza verrà tagliato il numero delle operazioni, rinviando quelle non urgenti.

Gli spazi nell'ospedale di Costa servono per recuperare nuovi posti, anche di Terapia intensiva. Ci si prepara a una possibile nuova ondata nelle aree più delicate. «Vittorio Veneto tornerà completamente Covid conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl gli interventi chirurgici dell'unità di Otorinolaringoiatria verranno spostati nell'ospedale di Conegliano». Non è stata una scelta semplice. Il reparto in questione rappresenta un centro di riferimento di livello nazionale in particolare per il tumore della laringe. Nel novembre dell'anno scorso, all'inizio della terribile terza ondata, gli interventi erano stati trasferiti a Treviso. Ora passano a Conegliano. Ma il clima è il medesimo, anche se va sottolineato che grazie alla campagna vaccinale al momento si contano ancora 126 ricoveri in meno dei reparti Covid rispetto a un anno fa.

OPERAZIONI TAGLIATE

Non è tutto. L'ospedale di Montebelluna è a sua volta costretto a ridurre le operazioni. Da ieri tutte le unità di Chirurgia del San Valentino, compresa Otorinolaringoiatria, sono state accorpate in un unico blocco con 30 letti. La riorganizzazione consente di dedicare altri 20 posti alle infezioni da coronavirus. «Dobbiamo procedere in questo modo perché siamo chiamati a far fronte a una pressione sempre più forte» - dice il direttore generale. In tutto ciò, anche il Suem e i pronto soccorso stanno vivendo una nuova fase di emergenza. In particolare quelli di Montebelluna e Castelfranco, seguiti da quello di Treviso, dove si viaggia verso quota 500 ingressi al giorno. «Ci sono tante richieste nell'area più colpita dal Covid. E allo stesso tempo ci sono tutte le altre patologie spiega Benazzi ora stiamo valutando la possibilità di rinforzare i pronto soccorso degli ospedali nel periodo di Natale inserendo i nostri chirurghi generali, che ci potranno dare una mano».

A fronte della riduzione delle sedute nelle sale operatorie, si è pronti a ricorrere ai chirurghi dove c'è più bisogno. Quelli dell'Ortopedia di Montebelluna, ad esempio, hanno già iniziato a coprire le guardie anche nei reparti Covid.

NON VACCINATI IN SMART

Dalla Marca per ora non emerge la richiesta di far tornare a lavorare gli operatori della sanità, tra medici, infermieri, oss e così via, sospesi perché nonostante l'obbligo non si sono vaccinati contro il Covid, senza un valido motivo. Per quanto riguarda gli impiegati non vaccinati, invece, l'Usl chiederà loro di lavorare da casa. In un momento del genere non può traballare anche la struttura organizzativa.

Mauro Favaro

