L'EMERGENZA

TREVISO Il coronavirus mette paura alle grandi aziende. E ora torna l'ipotesi della chiusura. Il focolaio più grande è quello esploso nello stabilimento di macellazione polli Aia di Vazzola, dove sono stati contagiati oltre 200 lavoratori. E ieri è emerso un nuovo contagio allElectrolux di Susegana, con conseguente isolamento precauzionale di altri dieci lavoratori in attesa del tampone di controllo. È il secondo nel giro di pochi giorni. «Per quanto riguarda l'Aia valuteremo assieme alla Prefettura, sentendo anche le organizzazioni sindacali, se sarà opportuno seguire la strada di una chiusura temporanea -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca- sono risultati positivi poco meno della metà dei lavoratori. Di pari passo, però, la produzione è stata ridimensionata. La logica ci fa quindi dire che la situazione è già sotto controllo. Il focolaio dell'ex caserma Serena si è spento nel giro di 4 settimane: adesso lì non c'è più nessun positivo al Covid. Riteniamo che il focolaio dellAia seguirà lo stesso andamento. Siamo comunque sempre disponibili al dialogo. Ci confronteremo all'interno della nostra task force e poi faremo tutte le valutazioni con la Prefettura». Ciò che spaventa è che i contagi non si sono fermati. Anzi, stanno sorgendo anche in altre realtà aziendali: a Monastier un operaio si è fatto il tampone per sintomi lievi. Ora è in isolamento. Nella sua azienda c'è un altro positivo e i due non sono mai entrati in contatto.

CONTROLLI E POLEMICHE

Intanto all'Aia tra martedì e mercoledì sono stati controllati 333 lavoratori che erano risultati negativi al primo giro di controlli. E tra questi sono emersi altri 31 positivi. Sulla questione è intervenuto anche il centrosinistra. Per il Pd non ci sono dubbi: l'azienda di Vazzola va chiusa e dev'essere effettuato lo screening su tutti i lavoratori. «LAia è il focolaio più grande dItalia, bisogna intervenire per evitare che succeda come in Germania con il lockdown di un intero territorio dopo che è scoppiato un focolaio nello stabilimento di macellazione delle carni -mette in chiaro Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd- visto che i contagi continuano ad aumentare in modo preoccupante, chiediamo a Benazzi e all'autorità sanitaria di provvedere, di concerto con Prefettura, azienda e sindacati, alla chiusura dello stabilimento. Ora venga effettuato lo screening di tutti i lavoratori del settore, includendo operatori e fornitori della filiera». L'altro fronte, pur al momento ben più piccolo, è quello dell'Electrolux. Martedì un operaio riparatore fuori linea si è sentito poco bene: mal di gola e scomparsa dei sapori del cibo. Ha informato il medico aziendale. Poi è uscito, è andato a fare il tampone ed è risultato positivo. A quanto pare non ha avuto contatti con situazioni a rischio: niente rapporti diretti o indiretti con il cluster Aia e niente ferie che facciano supporre un contagio importato. Vista lattività e i contatti diffusi dello stesso operaio allinterno dello stabilimento, ieri l'azienda, in accordo con i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, ha sospeso in via precauzionale una prima decina di operai, tra cui diverse figure tecniche fuori linea. Sono stati tutti inviati a fare i tamponi. Questi dipendenti si aggiungono ai 20 già sospesi in via cautelativa, tra cui anche un delegato Rsu. E tra i lavoratori cresce la preoccupazione.

LE RICHIESTE

«Serve la sanificazione immediata dello stabilimento e l'applicazione scrupolosa del protocollo di sicurezza con il coinvolgimento degli Rls -scandisce Enrico Botter, segretario della Fiom Cgil di Treviso- se la situazione dovesse peggiorare, sarà necessario valutare la sospensione delle attività. Come abbiamo sempre dichiarato, la salute viene prima del profitto». Già ieri i Rls hanno inviato una lettera alla direzione aziendale e all'Usl per chiedere la tutela dei lavoratori fragili impegnati nella linea dell'operaio risultato positivo, la sospensione delle trasferte e il blocco delle attività lavorative per sanificare gli ambienti se dovessero verificarsi altri casi. «In merito alle positività legate all'Electrolux abbiamo numeri veramente esigui. Parliamo di due persone risultate positive. Ad oggi è inutile discutere dell'ipotesi di chiusura -tira le fila Benazzi- Se il medico competente dellElectrolux, che è il responsabile, riterrà che servano altri controlli, vedremo di rispondere alle richieste».

Mauro Favaro

Elisa Giraud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA