Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO Fino a sei ore di attesa per un tampone. Anche per i bambini. «Non c'è abbastanza personale per organizzare delle corsie preferenziali», allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Per i Covid Point è stato un nuovo giorno di passione. Ieri, in più, sono finite le provette per i tamponi rapidi di quarta generazione a causa del lockdown in Austria, dove ha sede l'azienda che li produce. Elisa...