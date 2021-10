Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO Chirurghi, ortopedici, neurologi e internisti. Sono solo alcuni degli specialisti esterni assunti dall'Usl della Marca, con contratti a tempo determinato, in libera professione, per riuscire nell'impresa di recuperare le oltre 22.500 prestazioni non urgenti saltate nel picco peggiore dell'epidemia da coronavirus. È già stato messo sul piatto mezzo milione di euro. Il piano generale varato il mese scorso prevedeva la...