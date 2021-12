Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO Aumento dei posti letto in Terapia intensiva, accorpamento del reparto di Ortopedia per aprire una nuova unità Covid, chiusura della Day surgery di Treviso fino a marzo, con il rinvio di un migliaio di piccoli interventi chirurgici, e piani già pronti per aprire un'altra area Covid a Montebelluna e ampliare quelle di Vittorio Veneto. L'aumento dei ricoveri per infezioni da coronavirus costringe l'Usl della Marca a...