L'EMERGENZA

TREVISO Adesso si attende il responso dell'istituto Spallanzani, il centro nazionale per le malattie infettive. Servirà ancora un giorno per sapere se l'imprenditrice trevigiana di 50 anni rientrata dalla Cina con la febbre è stata colpita dal nuovo coronavirus cinese. La donna è stata ricoverata per un periodo di osservazione nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Ora si trova in isolamento domiciliare. Per 15 giorni non potrà uscire di casa, avvicinarsi ad altre persone né avere contatti troppo stretti neppure con i familiari. Dopo aver segnalato il caso, il Ca' Foncello ha inviato un tampone all'istituto Spallanzani di Roma, il centro di riferimento nazionale per il nuovo coronavirus indicato dal ministero della Salute. I risultati dell'esame sono attesi tra questa sera e domani. Dovesse arrivare una conferma, si aprirebbero due strade: la 50enne potrebbe essere trasferita nell'ospedale romano, che conta già 12 ricoverati per i test, oppure essere seguita direttamente da quello di Treviso.

IL BIMBO

C'è inoltre un altro paziente messo in isolamento domiciliare per 15 giorni. Si tratta di un bambino trevigiano di 4 anni colpito dalla tosse, senza febbre, dopo essere rientrato dalla Cina, assieme alla madre, facendo scalo con l'aereo in un paese arabo, nel quale non sono ancora stati avviati controlli specifici sui passeggeri provenienti dalle zone a rischio per arginare la diffusione del virus orientale. Adesso è monitorato giorno per giorno. In questo caso, però, i medici hanno deciso di non inviare tamponi allo Spallanzani. Traspare un cauto ottimismo. Ma sempre senza abbassare la guardia: se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare, verrà subito attivato il sistema di allerta. Martedì, infine, un tecnico 32enne si è rivolto al pronto soccorso per una tosse, senza febbre, che non smetteva di tormentarlo quattro giorno dopo aver lasciato Shanghai per far ritorno nel trevigiano. È scattato l'isolamento domiciliare anche se in questo caso non sono emersi elementi sufficienti per sospettare un contagio dal nuovo coronavirus cinese. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: il giovane ha già iniziato a riprendersi. «I due pazienti sono stati messi in isolamento domiciliare per 15 giorni, cioè quanto basta a coprire il periodo di incubazione di un'eventuale malattia fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca potrebbero esserci anche altri isolamenti domiciliari di persone di ritorno dalla Cina con febbre, tosse e sintomi respiratori. Ma non c'è alcun allarme. Sappiamo benissimo cosa fare».

I RIENTRI

Sono tre i livelli di allerta previsti in via precauzionale per le persone che rientrano dall'oriente con infezioni simil-influenzali. In caso di assenza di sintomi si procede con il semplice controllo della febbre per 15 giorni. Con una sintomatologia non grave scatta l'isolamento domiciliare per 15 giorni. E se i sintomi sono importanti il paziente viene ricoverato in ospedale, con l'eventuale invio dei tamponi allo Spallanzani per gli accertamenti approfonditi sulla presenza del nuovo coronavirus cinese. Proprio come capitato all'imprenditrice 50enne, che è stata tenuta in osservazione nell'unità di Malattie infettive. «In questa situazione tendiamo a esagerare le misure di prevenzione sottolinea Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia del Ca' Foncello è sempre meglio alzare l'asticella piuttosto che abbassarla». «La situazione epidemiologica in provincia di Treviso è gestita con il massimo livello di attenzione conferma Benazzi stante l'attuale diffusa mobilità delle persone da e per la Cina e la coincidenza con il picco dell'influenza stagionale, poi, è evidente che in relazione all'epidemia in corso anche nelle prossime settimane si renderà necessaria, in provincia di Treviso come in tutto il resto del Paese, l'applicazione della misura dell'isolamento domiciliare nei confronti di chi rientra dalla Cina con una sintomatologia non importante. Si tratta di una misura precauzionale che non deve essere in alcun modo fonte di allarmismo né deve essere confusa con casi conclamati di coronavirus.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

