LE REAZIONITREVISO La Marca pronta ad ospitare i primi profughi afghani. Il prefetto ha già annunciato che 30 posti potrebbero essere ricavati all'ex caserma Serena. È un inizio, per fronteggiare l'emergenza. Poi si vedrà. Ma i sindaci storcono il naso. Sicuri che qualcosa va fatto, ma titubanti sulle strade che si vogliono percorrere. Compresa quella di aprire le caserme per accoglierli «con il rischio di dare vita a proteste se non vere...