L'EMERGENZA

ODERZO Strade come torrenti, acqua negli scantinati e nei sottopassi, commercianti e residenti imferociti. É stato, ieri, un sabato da tregenda per tanti opitergini. Una giornata fotocopia di ciò che era già avvenuto a maggio e a novembre quando ampie zone della città erano andate sott'acqua. Via Garibaldi, arteria centralissima, trasformata in fiume, così come via Anafesto e via Bosco Comun. Renzo Dalla Pietà, l'uomo per il quale fiumi e fossi non hanno segreti, spiega che sulla zona sono caduti in poche ore 65 millimetri di pioggia. Una massa notevole, ma non critica, che però si è riversata su un territorio fortemente urbanizzato e già inzuppato dalle piogge dei giorni scorsi. Un territorio che, spiega Giuseppe Romano, già presidente del Consorzio di Bonifica Piave, presenta delle criticità strutturali inerenti la rete fognaria. «Problemi -puntualizza- già ben individuati nel Piano delle Acque di Oderzo che il Consorzio ha finanziato per il 50%. Sono situazioni endemiche, originate da una serie di fattori. Da una parte l'urbanizzazione intensa del territorio avvenuta decenni or sono senza che si pensasse al problema idraulico. Dall'altro i cambiamenti climatici. Mettiamoci pure una rete di condotte non più rispondente ai nuovi fenomeni meteo». Tutto questo con un Monticano estremamente basso.

VIA GARIBALDI

In via Garibaldi intorno alle 11.30 si è visto come l'acqua non defluisse più. «Sono uscita in strada -racconta Renata dell'edicola/tabaccheria Rech- per tentare di fermare le auto. Quando passano sollevano un'ondata che poi entra nel negozio. Abbiamo preso una delle transenne del cinema Cristallo mettendola in mezzo alla strada, l'unico modo per salvarci». Dal bar Zelig intanto, il barista Francesco insieme al commerciante Valerio Cropelli, hanno portato un tavolino in centro strada sempre per fare da barriera al traffico. «Solo dopo un'ora il Comune ha fermato il traffico all'inizio di via Garibaldi» dice l'edicolante. «La priorità è il piano del traffico -tuona ironico Tino Alescio, consigliere della minoranza Forza Oderzo- Via Garibaldi la metteremo a senso unico per le canoe».

ZONA MARTORIATA

«Non abbiamo mai visto gli operai del comune venire a pulire i tombini puntualizza Viorel Stanciu residente di via Bosco Comun, mentre con un bastone cerca di liberare una caditoia- Oggi è successo di giorno, perciò facendo le corse sono riuscito a impilare un po' di mattoni e a fare una barriera contro l'acqua. É da parecchio che sto spalando per tenere l'acqua indietro e impedire che entri nei garage. Cosa già avvenuta a maggio. So di altri scantinati finiti allagati. Qui non serve un premio Nobel per capire che servono condotte più grosse e la manutenzione dei fossati». Come via Bosco Comun, anche via Anafesto, nonostante alcuni residenti avessero azionato le pompe, ha passato i suoi guai. «Inutile avere le pompe se poi non possiamo scaricare nella rete fognaria -si lamentano- Le condotte non ricevevano». La strada era trasformata in un torrente. C'erano famiglie che, armate di scopettone, lavoravano di braccia per impedire all'acqua di invadere le loro dimore.

RETE INSUFFICIENTE

«Sono andate sotto diverse aree -dice la sindaca Maria Scardellato- via Bosco Comun, via Cave, via Garibaldi, quartiere Marconi. Tutta la sinistra Monticano, via Casoni, Anafesto, Parise, Frassinetti, De Gasperi, Cristoforetti poi via Pordenone, via Padova e via Boarie e via Baite, via Amalteo, scuole Amalteo e piscine. Anche Fratta, Colfrancui e Gorgazzo. Non è stato di sicuro un problema di ostruzione delle caditoie in quanto ovunque era evidente che la rete era in pressione perchè l'acqua saliva dai pozzetti. E non è stato un problema di ricevimento del Monticano che era basso, le chiaviche erano aperte e le idrovore funzionanti. È stata l'ennesima dimostrazione che la rete di raccolta esistente è insufficiente. Il piano delle acque individua gli interventi necessari ma per farli servono 10 milioni di euro che non abbiamo perchè le entrate del Comune sono ridottissime. C'è da augurarsi che escano bandi finalizzati a opere di questo tipo».

Annalisa Fregonese

