L'EMERGENZA

MONTEBELLUNA «Siamo pronti a organizzare altri screening generali nei comuni del distretto di Asolo». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, apre la porta a nuovi controlli a tappeto nella zona che fa riferimento all'ospedale di Montebelluna, ad oggi la più colpita dal coronavirus. L'organizzazione dei Covid Point temporanei è già stata collaudata una settimana fa a Cavaso del Tomba e Castelcucco. E ora si potrà replicare. «Valuteremo le richieste che arriveranno dai sindaci -specifica Benazzi- se ci chiederanno screening generali sulla popolazione, noi siamo pronti a procedere». Facile immaginare che le richieste non tarderanno ad arrivare. «Ben vengano i tamponi a tappeto per far emergere eventuali problemi -dice Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa e presidente del comitato dei sindaci dell'ex Usl 8- far emergere eventuali casi di positività senza sintomi è di fatto l'unico modo per poter realmente arginare la diffusione del virus. Nella prima ondata il nostro territorio non era stato colpito dal Covid in maniera particolarmente pesante. Adesso, forse anche per questo, le cose sono cambiate».

IMPENNATA DI CASI

In più, stanno emergendo dei casi di reinfezione. In ospedale oggi sono ricoverate anche persone positive che avevano già contratto il coronavirus nel corso della primavera. Purtroppo nemmeno averlo già preso rappresenta un lasciapassare. In tutto ciò, l'area del distretto di Asolo resta inevitabilmente sotto la lente. Solo a Montebelluna sono stati registrati cento nuovi contagi nel giro di 48 ore. È anche quest'ultimo incremento che ha spinto il sindaco Elzo Severin a timbrare l'ordinanza che impone l'uso della mascherina pure quando si è seduti ai tavolini dei bar. Un obbligo confermato ed esteso a livello generale attraverso l'ordinanza firmata l'altro ieri dal governatore Luca Zaia. Le mascherine possono essere tolte solo per il tempo strettamente necessario a consumare le ordinazioni. Poi bisogna subito tornare a indossarle. Da oggi chi non seguirà queste regole potrà essere multato. Non ci sono più periodi di rodaggio. Proprio Benazzi è stato tra i primi a complimentarsi con il sindaco di Montebelluna per la scelta fatta. «È evidente che la mascherina va tolta solo quando si beve o si mangia qualcosa. Se ci si ferma al bar a chiacchierare, bisogna indossarla, anche se si è seduti ai tavolini -mette in chiaro il direttore generale- si tratta di una norma di buon senso. Ed è stato intelligente ricordarla con un'ordinanza. Severin ha fatto bene. Così come ha fatto bene Zaia rispetto alle misure di prevenzione inserite nell'ultima ordinanza».

IL QUADRO

La situazione nella zona di Montebelluna rimane preoccupante. La conferma arriva anche dall'ospedale, dove sono ricoverati 108 pazienti Covid positivi, tra i quali cinque in Terapia intensiva. Il virus proveniente dall'esterno si è fatto largo tra il personale dello stesso ospedale. L'Usl ad oggi conta 153 dipendenti in isolamento domiciliare, tra medici, infermieri e operatori, perché positivi o contatti di positivi. E oltre il 40%, esattamente 63 dipendenti, è in servizio proprio nell'ospedale di Montebelluna. Nelle scorse settimane l'equipe del reparto di Ortopedia è stata praticamente dimezzata con il contagio di 6 medici su 14. Altre positività sono emerse in Medicina. L'azienda sanitaria è corsa ai ripari assumendo medici in libera professione. Ma la situazione resta pesante. «Ci siamo ritrovati a essere il vero Covid Hospital di Treviso. Nella prima ondata c'era anche l'ospedale di Castelfranco. Adesso, invece, si è deciso di mantenere quella struttura Covid-free -sottolinea Pasquale Santoriello, ortopedico in servizio proprio a Montebelluna e segretario Anaao-Assomed, sindacato dei medici per l'Usl della Marca- forse ci si era un po' illusi che il peggio fosse passato. Invece il problema rimane. Quando i reparti di Medicina e Geriatria di Montebelluna si riempiono, i pazienti positivi vengono ricoverati anche in altre unità. Siamo in pochi. Le liste d'attesa per altre prestazioni si allungano. Ma non possiamo fare altro che andare avanti: non ci sono alternative».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA