L'ECONOMIA

TREVISO Non possono certo rallegrarsi, visto il contesto comunque complicatissimo. Il Veneto in fascia gialla, però, ha fatto tirare (almeno per ora) un sospiro di sollievo a gestori di bar, ristoranti, gelaterie e affini nella Marca. Dopo le ipotesi ancora più gravose di saracinesche abbassate per tutte le 24 ore e stop anche ai negozi non alimentari, susseguitesi nei giorni scorsi, e dopo la giornata di mercoledì trascorsa in spasmodica attesa delle norme ufficiali, il nuovo Dpcm in vigore da oggi, al di là del coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina, di fatto, non muta granché rispetto ai provvedimenti (non indolori) già in essere. Per dirla con Federico Capraro, presidente provinciale della Confcommercio, per gli esercenti la situazione «rimane critica, ma quantomeno non peggiora».

RIORGANIZZAZIONE

Tocca accontentarsi. L'associazione, che rappresenta molte delle imprese direttamente interessate dalle restrizioni quasi cinquemila in provincia in totale ieri ha lanciato tramite una circolare agli iscritti e i propri canali social lo slogan #DipendeAncheDaNoi. «Pur consapevoli del danno economico inevitabile per i nostri comparti, con il pensiero rivolto alla salute pubblica spiega il leader di Confcommercio -, è un grande risultato che dobbiamo rispettare e mantenere con forza, impegno e massimo scrupolo. Il futuro delle nostre imprese parte dal rispetto delle regole, dalla capacità di restare uniti e dal senso di responsabilità individuale. La salvezza economica del Natale corre su queste importanti, semplici, chiare regole». Buona parte del terziario, peraltro, resta in sofferenza. Per questo Capraro guarda anche al post emergenza: «Se queste misure sono finalizzate a gestire la curva dei contagi previsto nei prossimi dieci giorni, le affrontiamo con spirito di sacrificio, sperando possano rivelarsi efficaci. Questo tempo, però, deve essere usato per mettere a punto soluzioni non solo per sostenere economicamente oggi le imprese, ma anche e soprattutto per permettere loro di ripartire un domani». Per il leader dei commercianti, infatti «per risollevarsi, le imprese non potranno trovarsi nelle stesse condizioni di prima, ma dovranno essere meno gravate in termini di costo del Fisco, del lavoro, della burocrazia. Sono aziende che hanno subito due lockdown in sei mesi, non possono farcela da sole». Anche Mario Pozza, presidente della Camera di commercio, pur nella inevitabile preoccupazione per il quadro complessivo, esprime l'apprezzamento del mondo produttivo trevigiano perché le misure governative hanno tenuto conto delle esigenze e delle condizioni dei diversi territori. «Ora è fondamentale riuscire a rallentare la diffusione dei contagi, anche grazie all'attenzione da parte di tutti. Il mondo economico continuerà a produrre, è però importante che continuino anche i consumi a valle, perché sarebbe inutile produrre per non vendere nulla».

L'INVITO

In questo senso Pozza lancia anche un altro appello: «A consumare prodotti locali e acquistare sul territorio, anziché magari sulle grandi piattaforme globali. Perché così si sostengono le imprese del territorio e ciò, a sua volta, porta una serie benefici a catena per l'occupazione, il gettito fiscale e quindi i servizi pubblici». E soddisfazione arriva anche dal mondo artigiano. «Essere inseriti nelle regioni gialle è un riconoscimento della tenuta del sistema sanitario e degli sforzi fatti dai trevigiani e dalle imprese nel rispettare le regole, anche quando ha comportato investimenti e sacrifici», commenta Salvatore D'Aliberti, direttore di Artigianato Trevigiano Casartigiani. Parrucchieri e barbieri potranno continuare a lavorare, sola nota stonata, per l'associazione, le pasticcerie: «unici artigiani a dover chiudere».

LA PRESA DI DISTANZE

Casartigiani prende anche le distanze dalla proteste di piazza: «Capiamo il disagio e le difficoltà di chi si vede chiudere la propria attività conferma D'Aliberti -. Ma crediamo anche che un'azienda sana non possa cessare per un mese di chiusura. Gli imprenditori e gli artigiani ci hanno insegnato quanto sia importante lavorare all'interno della comunità, rispettando le regole che tutti si danno e a superare le difficoltà». L'organizzazione imprenditoriale, d'altro canto, sollecita tempi rapidi per i ristori e per la cassa integrazione: «Stiamo ancora aspettando quella di luglio e agosto».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA