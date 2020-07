L'ECONOMIA

TREVISO «Da presidente di Fondazione Cassamarca è stato uno dei maggiori artefici di del rilancio della città di Treviso e dell'intera provincia». Mario Pozza, attuale numero uno della Camera di commercio, ricorda così la figura di Dino De Poli, all'indomani della sua scomparsa. «Mi auguro che anche nel prossimo futuro ci possano essere nelle istituzioni figure di riferimento con la visione per far crescere la società come l'aveva De Poli», rimarca.

ATTIVO

Anche il presidente dell'ente camerale ne mette in risalto, innanzitutto, l'opera a favore della cultura: «Ma direi anche della trevigianità. Penso alle università, ai restauri di ville e palazzi storici, all'impegno per il teatro, alle grandi mostre, per le quali Treviso è stata citata dai media nazionali come esempio di piccola città di provincia capace di attrarre centinaia di migliaia di visitatori. E che, peraltro, hanno fatto anche la gioia degli operatori economici».

I CONFRONTI

Pozza ha avuto modo di confrontarsi con De Poli in varie occasioni, in particolare riguardo all'Appiani. Prima in veste presidente provinciale di Confartigianato - «Siamo stati la prima associazione ad acquistare lì la sede» - poi, come massimo rappresentante della Camera di commercio, per il lungo contenzioso sul trasloco da piazza Borsa. «Era una persona di poche parole, diretto, non girava attorno ai problemi, forte della sua cultura e della sua personalità. Anche per la mole fisica, un po' di soggezione la incuteva». L'imprenditore non si nasconde come la gestione delle risorse di Fondazione abbia suscitato anche diverse critiche. Alla fine, però, ritiene che «la bilancia penda dalla parte delle cose positive». Proprio sulla Cittadella delle Istituzioni l'invito è a guardare il contesto storico: «All'origine c'era l'idea di creare un grande polo amministrativo a servizio di cittadini e imprese. Sono passati non tanti anni, ma le cose sono molto cambiate: oggi si fa tutto on line, allora non era così». Ma Pozza cita anche un esempio nel suo comune, Motta: «Il ramo morto del Livenza era in abbandono, paludoso. La Fondazione guidata da De Poli ne ha finanziato il recupero: oggi è un posto bellissimo, con potenzialità turistiche».

Mattia Zanardo

