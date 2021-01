L'ECONOMIA

TREVISO Da ieri Joe Biden si è insediato ufficialmente come 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. L'evento di Washington ha avuto come spettatori attenti anche numerosi imprenditori trevigiani: al di là delle implicazioni politiche, a suscitare l'interesse nelle aziende della Marca sono ovviamente i risvolti sull'interscambio commerciale con il nuovo corso oltre Atlantico. A partire dalle decisioni su dazi e misure protezioniste applicati o minacciati dal predecessore Donald Trump.

I NUMERI

Quello a stelle e strisce, infatti, rimane uno dei principali mercati per le merci trevigiane: nei primi nove mesi dell'anno scorso (a cui sono aggiornati i più recenti dati disponibili) le imprese nostrane hanno esportato negli Usa beni e servizi per poco meno di 692 milioni e 578mila euro. Ovvero la terza destinazione per valore, dopo Germania e Francia, nettamente la prima tra quelle extraeuropee. Le ripercussioni della crisi Covid sui consumi e sugli scambi internazionali, inevitabilmente, non hanno risparmiato nemmeno i flussi verso gli Usa. «La ripartenza dopo la pandemia sottolinea Alessandra Polin, consigliera delegata di Assindustria Venetocentro per l'Internazionalizzazione - non potrà che essere trainata da quei grandi fattori di resilienza della nostra economia che sono l'export e soprattutto le nostre eccellenze settoriali, come meccanica e componentistica, agroalimentare, arredo e design, moda e sportsystem. Gli Stati Uniti rappresentano per i territori di Treviso e Padova il terzo mercato più importante, dopo Germania e Francia. La battuta d'arresto inevitabile c'è stata nel 2020. Per effetto, certo, della crisi pandemica che ha amplificato la già pesante eredità del 2019, tra spinte protezionistiche, instabilità diffusa e commercio mondiale in affanno, che non aveva tuttavia impedito all'export trevigiano in Usa di crescere del 4,2%».

LA CONTRAZIONE

Tuttavia, Treviso (seconda in termini assoluti dietro a Vicenza) è la provincia veneta a contenere maggiormente la contrazione: meno 4,9 per cento tra gennaio e dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Verona, ad esempio, perde quasi 20 punti, Padova 13 e mezzo, la stessa area berica 10,8 (unica in crescita, Rovigo, ma per una serie di fattori straordinari). Una prova di tenuta, che visto il contesto, offre qualche elemento di speranza agli imprenditori. «Sarà uno stop solo temporaneo poiché il nostro export è pronto a risalire la china ribadisce Polin - nei primi nove mesi del 2020 gli scambi con gli Stati Uniti hanno riguardato ancora il 36% delle imprese manifatturiere e il 31,5% prevede export in crescita nei prossimi mesi. Sempre che l'emergenza coronavirus non riservi nuove restrizioni globali. Perché, se così fosse, i tempi di recupero sarebbero più lunghi». Dal Trevigiano, a prendere la via degli Stati Uniti sono soprattutto mobili (voce in aumento anche nel 2020), macchinari e bevande (primo bacino, con il traino del prosecco). «Guardiamo con grande attenzione, ma anche realismo all'insediamento della nuova amministrazione americana conferma Polin - e a come potrebbero evolvere le politiche con la coppia Biden-Harris. Sul piano dei rapporti commerciali Usa-Ue, ci aspettiamo toni più pacati e atteggiamento più costruttivo rispetto all'amministrazione precedente. L'auspicio è che tutto ciò porti nel tempo ad una progressiva eliminazione dei dazi che negli ultimi anni sono stati posti da entrambi i lati dell'Atlantico. Sperando poi che nel breve termine, con il vaccino, si possa di nuovo permettere ai nostri manager e tecnici di tornare a volare oltreoceano».

Mattia Zanardo

