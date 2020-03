LA PROPOSTA

TREVISO Rotas Italia, una delle più conosciute aziende produttrici di etichette adesive, con sede centrale a Treviso e due filiali a Firenze e Barcellona, riconvertendo alcuni macchinari e parte dell'area produttiva, sarebbe in grado di realizzare 10 milioni di mascherine al mese. Alla Rotas Italia usano il condizionale poiché il tessuto non tessuto che servirebbe a realizzare la nuova produzione, è impossibile da trovare sia per la difficoltà attuale nei contatti che per la mancanza di una organizzazione capace di seguire la filiera. «Tutto è pronto per iniziare - afferma Francesco Celante, titolare e fondatore di Rotas Italia -. Possiamo partire da subito ma in casa abbiamo ben poco tessuto, diciamo per 250.300 mila mascherine. Riteniamo di essere in grado di creare delle mascherine ben definite, che possano essere utili per i presidi medici e per la popolazione. Nelle ultime 48 ore abbiamo cercato in lungo e in largo di metterci in contatto con questa o quell'azienda ma tutto a vuoto. Sembra impossibile trovate gli imprenditori del settore. Noi il tessuto lo pagheremmo sull'unghia, non vorrei si pensasse che lo vogliamo gratuitamente. Speriamo che la situazione si risolva presto, altrimenti dovremo lasciar perdere e credo sarà un danno per tutti. In ogni caso continuiamo a cercare».

Rotas Italia sforna 400 milioni di etichette l'anno. Con un fatturato attorno ai 16 milioni di euro. Migliaia i clienti da ogni parte del mondo, l'azienda trevigiana ha stupito il mondo creando etichette ritenute impossibili da realizzarsi. Hanno fatto scalpore quelle realizzate con la lava dell'Etna, con gli scarti del vino, con i cristalli swarowski e, recentemente, brevettando una etichetta con la semente che si può piantare su un vaso da fiori, nel terrazzo, o sul terreno del proprio giardino, del proprio orto. Si versa un po' d'acqua e, rispettando i tempi biologici, spunta una piantina. «Una etichetta - conclude l'imprenditore veneto - che può accompagnare qualsiasi prodotto, dalla bottiglia di vino al contenitore cosmetico, al barattolo alimentare Siamo da sempre vicini all'innovazione, al green, all'ecologia, a tutto che è utile per la vita. Intanto spero per di poter renderci utili in questo periodo con le mascherine. Spero che qualche azienda di tessuto non tessuto che ci legge voglia offrirci la sua collaborazione». Rotas Italia stava preparando di trasferire i suoi dipendenti, o almeno quelli che lo volevano, a lavorare in mezzo al prato e al bosco, sui due ettari che circondano l'azienda. Il trasferimento di wifi, computer, scrivanie, telefoni, poltroncine in mezzo all'erba per quest'anno probabilmente non si potrà fare ma c'è ancora qualche speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA