L'avvocato Crea: «No a giudizi e condanne sommarie»

LA DIFESATREVISO L'avvocato Fabio Crea, difensore di due giostrai su tre, di Jason Granziol di 25 anni e Edward Cavassa di 20, mentre il terzo è l'autista ancora ricoverato in ospedale, osserva con occhio distaccato e professionale il clima che si sta creando attorno ai suoi assistiti. Predica calma e invita a non arrivare a conclusioni affrettate e a non mischiare fatti che tra loro non sono collegati.LA PRECISAZIONE«I miei assistiti vivono in alloggi Ater? Non sono informato delle abitazioni che occupano - precisa il l'avvocato - ma mi...