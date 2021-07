Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PAESEViolento scontro frontale ieri pomeriggio, poco dopo le 14, in via Postumia tra un'auto e un furgone. In tre finiscono al pronto soccorso, dopo essere stati estratti dai rispettivi abitacoli da una squadra di vigili del fuoco. Il più grave è G. P. B., 27enne di Zero Branco, al volante della Alfa Romeo Giulietta che ha impattato contro un furgone Iveco. Quando è stato estratto dalle lamiere urlava per il dolore: nell'urto ha riportato...