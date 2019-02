L'auto finisce nel fosso i curiosi si tamponano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CESSALTO Un'auto finisce nel fosso, i passanti guardano incuriositi la scena e due vetture si tamponano. Doppio incidente ieri mattina lungo la provinciale via Calnova Alta, a poca distanza dall'incrocio con via Callunga. Fuoriuscita autonoma di una Hunday T10, di colore blu, che proseguiva lungo la direttrice tra le zone industriali di Cessalto e Motta. L'auto, condotta dal mottense O.C., classe 1976, è finita nel fosso lungo il lato destro della carreggiata in direzione Cessalto. L'allarme è scattato immediato. L'automobilista è stato...