L'auto elettrica è un successo risparmiati mille euro

L'ESPERIMENTO

TREVISO Un'auto elettrica vale mille euro risparmiati in benzina e almeno 700 chili di CO2 in meno immessi nell'atmosfera. Questi i dati che hanno convinto Ca' Sugana a promuovere l'esperimento dell'auto elettrica utilizzata per gli spostamenti istituzionali si sindaco e assessori. «La Bmw i3 - spiegano dagli uffici comunali - è un'auto silenziosa ed ecologica che, in base ai calcoli elaborati dall'Ufficio Ambiente, per i 6.000 km percorsi ha permesso di abbattere la produzione di almeno 700 kg di C02, emessi in media dalle utilitarie a disposizione dell'Ente, e tenendo conto che un'essenza arborea di alto fusto situata in città (e dunque in un contesto di stress ambientale più elevato) può assorbire 20 kg di CO2 all'anno. Sarebbero infatti stati necessari circa 60 alberi per sostenere la C02 emessa delle altre auto a disposizione del Sindaco e dello Staff di Gabinetto, per i medesimi tragitti. Inoltre, l'automobile 100% elettrica ha permesso di risparmiare 1000 euro di benzina, cifra che sarebbe stata necessaria utilizzando le altre vetture a disposizione del Comune».

SODDISFAZIONE

«Il progetto ha dato ottimi risultati e siamo contenti che l'utilizzo di quest'auto abbia dato la possibilità di promuovere la mobilità ad emissioni zero - afferma l'assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Manera - nei prossimi anni ci piacerebbe aumentare la dotazione di auto elettriche del Comune anche perché, oltre alle emissioni, sono stati risparmiati 1000 euro di benzina, una cifra comunque significativa. Con questa iniziativa, per la quale ringraziamo Autostar (che ha fornito l'auto ndr), vogliamo sensibilizzare la cittadinanza e tutte le Amministrazioni pubbliche all'utilizzo di mobilità elettrica». Mattia Vannini, project manager area Nord Est Gruppo Autotorino: «Per noi è importante condividere con il Comune questo progetto non solo di mobilità urbana sostenibile, ma anche di sensibilizzazione al tema, perché è un percorso in cui noi crediamo».

