L'ESPERTO

TREVISO Quella del piccolo Massimiliano è una tragedia che lascia sgomenti tutti, anche gli specialisti nei disturbi dello spettro autistico, che spiegano: «Nulla è definitivo in un bimbo così piccolo, e i piccoli disturbi comportamentali o di comunicazione non sono necessariamente autismo». Non sapremo mai se ai sospetti, al presentimento, all'attenzione del padre sarebbe poi corrisposta una vera diagnosi. Ma quel che conta oggi per il mondo legato all'autismo è dire ai genitori presi dal panico: affidatevi. Perché le risposte esistono. E fino ai 3 anni la diagnosi è aperta. Il mondo delle associazioni di sostegno all'autismo, le famiglie e i terapeuti sono sconvolti per la tragedia accaduta a Castello di Godego. E per le parole del fratello di Egidio Battaglia, secondo cui ad innescare il gesto di follia sarebbe stata la paura che il bimbo fosse affetto da autismo.

IL COMMENTO

«Sono notizie che ci gettano nel più profondo sconforto - spiega Lucia Piccin, analista del comportamento dello spettro autistico e figura che si occupa di progettazione e supervisione di interventi individualizzati per diversi enti, tra cui la Fondazione Oltre il Labirinto - Bisogna attendere e farsi guidare. La diagnosi definitiva si ha tra i 3 e i 4 anni ma dipende anche dalla gravità del quadro clinico. Le principali condizioni si scorgono nelle aree dell'interazione sociale, ma anche nel fatto che il piccolo posa manifestare comportamenti e interessi ristretti e ripetitivi». Proprio perché in ogni caso la diagnosi non è immediata si parla di disturbi dello spettro autistico. «A volto il fatto di non parlare non significa nulla di per sé, ad esempio». Gli specialisti spiegano inoltre che oggi esiste una fitta rete di famiglie e associazioni, e che una diagnosi precoce (tale è quella intorno ai 2 anni di età) può portare a strategie di intervento fondamentali per il miglioramento sia della prognosi sia della qualità di vita del bambino. «Capiamo la solitudine delle famiglie: la pandemia ha rallentato tantissimi processi e l'emergenza sanitaria non ha aiutato la rete sociale, fondamentale per i ragazzi e le loro famiglie. Ci sono nuclei che attendono da un anno risposte per poter iniziare le terapie». E tuttavia le soluzioni esistono e sono sempre più a portata di tutti. «Dal linguaggio all'aspetto sociale e relazionale, allo sviluppo di importanti abilità oggi più che mai ad un'eventuale diagnosi di autismo fanno seguito grandi prospettive di aiuto».

IL SUPPORTO

Le fondazioni e gli specialisti sono a disposizione delle famiglie. Per supportarle e aiutarle. «Enfatizziamo il valore dell'intervento precoce perché aumenta le possibilità di recupero in maniera esponenziale. Attraverso il coinvolgimento della famiglia e della scuola si può mettere in piedi un lavoro che garantisce risultati». Il consiglio ai genitori è quello di rivolgersi, alle prime avvisaglie, al pediatra. «Non bisogna perdersi d'animo. Oggi una fitta rete esiste»

Elena Filini

