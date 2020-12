L'AUGURIO

TREVISO Un messaggio di fiducia. Ma anche la consapevolezza che una vera ripartenza potrà avvenire solo all'insegna della coesione, della responsabilità di ciascuno, della collaborazione tra istituzioni e cittadini, tra imprese, lavoratori e società civile. Per usare le parole del vescovo di Treviso, Michele Tomasi: «Dobbiamo imparare a incanalare le nostre energie verso il bene possibile, piuttosto che nel rimpianto di situazioni che in questo momento non ci sono date. Perché in questa vicenda, dobbiamo cercare il bene comune a tutti, in uno sforzo rinnovato e cosciente di solidarietà». La cerimonia degli Auguri delle istituzioni, appuntamento natalizio ormai tradizionale organizzato dalla Camera di commercio di Treviso e Belluno, inevitabilmente, ha costituito un momento di riflessione sul complesso periodo vissuto dai due territori e sulle prospettive future. Lo stesso evento, del resto, nel rispetto delle norme anti Covid, si è svolto in modalità virtuale, con i vari partecipanti collegati on line.

«Spero sia la prima e unica volta e di poter tornare l'anno prossimo in presenza», ha chiosato il presidente Mario Pozza. Il numero uno dell'ente camerale ha ribadito l'impegno delle amministrazioni a livello locale e delle forze dell'ordine per consentire la prosecuzione delle attività produttive, anche nelle fasi più critiche e durante il lockdown. Un concetto di squadra unita a cui si sono richiamati anche il presidente della Regione Luca Zaia e quello della Provincia, Stefano Marcon, nei loro videomessaggi inviati per l'occasione. Il governatore Zaia, in particolare, ha sottolineato l'obiettivo primario di tutelare la salute dei cittadini, ma anche di contenere le ripercussioni sull'economia dell'emergenza, ricordando come il Veneto abbia messo a punto un piano regionale «per la ripresa e la resilienza» e lo abbia presentato al governo perché venga finanziato attraverso i fondi del Recovery plan.

DIFFICOLTÀ

Il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha riconosciuto come questa recrudescenza della pandemia «ci ha trovati tutti più provati e sfiduciati rispetto alla prima fase». Ciò nonostante, anzi a maggior ragione, ha ribadito la propria convinzione che il 2021 possa portare «i risultati scientifici tanto attesi e, una volta raggiunti questi, possa così ricominciare le prospettive di grande sviluppo già intraviste a fine 2019 per tutte le categorie economiche del territorio». E se da parte di tutti si è insistito sulla necessità di trarre anche degli insegnamenti da questa fase storica, ecco l'auspicio del vescovo Tomasi: «Il nostro tessuto rimane forte se rimane coeso e se i più veloci, forti, abili e ricchi si mettono anche disposizione di chi fa più fatica. Perché perdendo qualcuno per strada perdiamo tutti, camminare insieme invece ci permetterà di uscire davvero più forti».

Mattia Zanardo

