L'ATTIVITA' TREVISO La stampa e l'innovazione tecnologica sono due concetti che agiscono in simbiosi l'uno con l'altro e Francesco Montellato, titolare di Eliografia 4Esse, lo sa benissimo. 52 anni, esperto di tecniche di stampa, festeggia quest'anno il trentesimo anniversario della sua attività, situata in via Verdi a Treviso, insieme al fidato collega Claudio Fava e al socio Mario Prestianni.LA STORIALa nascita della sua copisteria, come lui stesso racconta, è stata atipica: «Ho acquisito un concorrente di mio padre Arturo e per i primi...