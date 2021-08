Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTACCOTREVISO «Szumski fa il santone. Ma in realtà è un medico come ce ne sono stati tanti in questa epidemia da Coronavirus che hanno avuto risultati come i suoi o anche migliori. Nessuno ha mai impedito ai dottori di prescrivere tutti i farmaci necessari in scienza e coscienza. E nessun paziente è mai stato abbandonato. E' vergognoso disconoscere il grande lavoro di squadra fatto tra medicina del territorio, Usca e specialisti degli...