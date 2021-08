Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATENEOTREVISO Attesi 750 studenti nell'ambito delle professioni sanitarie. Il 31 agosto scade il termine per le iscrizioni, ma per Treviso potrebbe profilarsi un anno accademico boom. E l'Usl si prepara a un bando per la ricerca di una nuova sede esterna. C'è soddisfazione sia sul fronte scolastico che nell'azienda sanitaria per la crescita della popolazione universitaria su Treviso. In attesa della cittadella della salute, che dovrebbe...