L'asso della racchetta e la vita trevigiana con Boba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COMPAGNATREVISO «Credo di avergli regalato la normalità». Così Anna Bonamigo, detta Boba, raccontava la sua vita felice accanto ad Adriano Panatta. Un legame solido, stabile, che li vede famiglia da 4 anni. Con Adri la bella avvocatessa trevigiana ha trovato la felicità. Ma grazie a Boba, Panatta è diventato un trevigiano d'elezione. I benefici anche per la comunità non sono tardati a manifestarsi. A partire dalla grande kermesse Un campione per Amico, che ha portato lo scorso aprile in piazza dei Signori quattro grandi atleti per...