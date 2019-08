L'Ascom: «Oltre alle griffe servono affitti più bassi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMERCIOTREVISO Basta accennare al possibile ritorno delle grandi firme, dei marchi del lusso della moda o del design, in città che subito la discussione si infiamma e le opinioni si dividono. Il tema lo ha lanciato il vicesindaco Andrea De Checchi che inserisce il ritorno dei brand internazionali nel piano di rilancio del commercio cittadino. Saggiamente non li mette al primo posto, ma solo a coronamento di un percorso che dovrà portare più servizi e più offerta in città. La proposta ha acceso una vivace discussione sulla pagina...