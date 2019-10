CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APRIPISTATREVISO Alla medie Serena i badge ci sono già. Da due anni. Per una volta il pubblico supera in tempistica il privato e lo fa con grande soddisfazione dei genitori. «Una scelta ottima», rimarca più d'uno, evidenziando come in questo modo possano controllare in tempo reale i loro figli. «Questo sistema - spiega una mamma - ci permette, grazie al registro elettronico, di sapere quando i nostri figli entrano a scuola e quando escono. E non è cosa da poco in una società come questa dove con i ragazzi bisogna avere mille occhi. È...