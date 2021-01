L'APRIPISTA

CONEGLIANO Marika Frasson ha 26 anni, ne aveva 23 quando ha scelto di fare un salto nel vuoto e di «fidarsi del sistema», come dice lei, e aprire l'Osteria Ripasso di via Fenzi. È lei il simbolo della protesta a Conegliano. Giovane, forte e sola. Senza rete dove cadere. «Ho perso il 90 per cento del mio fatturato. Io non lavoro più. Perchè ho scelto di aderire a questa iniziativa? Perchè quando sei a terra, quando ti trovi a non aver più nulla le tenti tutte pur di rinascere. Mi sono messa in gioco una volta, lo rifaccio ora. Lo so, sono sola. Non sono molti qui quelli che hanno scelto di aprire i locali come forma di protesta, ma a me non importa: io so che se non lo faccio me ne pentirei. Io amo il mio lavoro e sono disposta a tutto per difenderlo e farlo rispettare da chi ci sta uccidendo». E a Conegliano infatti baristi e ristoratori sono incerti se aderire o meno alla protesta, qualcuno deciderà solo questa mattina, ma i numeri dovrebbero essere comunque bassi. «Ci hanno telefonato una decina di associati - spiega il segretario Gigino Longo - per sapere quale fosse la nostra posizione, che è poi quella espressa dal presidente Federico Capraro: sì a una presenza simbolica dei gestori all'interno dei locali con accensione delle luci a porte chiuse, no all'apertura al pubblico degli stessi». Potrebbero materializzarsi delle proteste, probabilmente tutte simboliche, ma diversi esercenti potrebbero decidere solo nelle prime ore di oggi, come conferma Patrizia Loberto, presidente di Conegliano in Cima: «Un numero esiguo di bar potrebbero mettere in scena la protesta oggi, ma le scelte definitive dei gestori dovrebbero arrivare solo in mattinata».

