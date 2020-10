L'APPUNTAMENTO

TREVISO Una piccola piazza, la facciata d'ingresso tutta nuova e i muri ristrutturati e riverniciati di fresco. Da oggi inizia una nuova vita per lo stadio Tenni. Alle 14,15 sindaco Mario Conte e buona parte della giunta inaugureranno il portale d'ingresso totalmente rifatto, e ispirato a quello dell'inaugurazione dello stadio nel 1963, e la piazzetta antistante destinata a essere dedicate, pure lei, a Omobono Tenni. Una cerimonia breve e significativa per un motivo molto semplice: dopo anni, i tifosi potranno ritornare a entrare nello stadio in quello che è stato l'ingresso principale prima di essere chiuso perché non più agibile.

IL PROGETTO

La nuova facciata del Tenni è già visibile: da venerdì sono state tolte le ultime impalcature e dati i ritocchi finali. E non è un caso che la prima partita in casa del nuovo Treviso inizi con un taglio del nastro di alto contenuto simbolico. Rifare il nuovo portale restando fedeli ai disegni originari è costato circa 50mila euro, che si vanno ad aggiungere alle cifre già spese per rendere nuovamente il Tenni uno stadio decoroso: 39mila euro per ripulirlo da rifiuti e guano; 11mila euro per gli interventi necessari a ottenere l'agibilità; 98mila euro per rimettere a posto una tribuna, lasciandone un'altra chiusa per limitare la capienza totale a 5mila posti.

LA POLEMICA

Ovviamente anche in questo caso non sono mancate le polemiche, non tanto legate ai lavori quanto all'intitolazione della nuova piazzetta. Giancarlo Da Tos, consigliere della Lega, ha proposto di dedicarla a Omobono Tenni. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale Domenico Losappio (Gruppo Misto) ha fatto notare che la richiesta di intitolazione, a suo dire, non era completamente esaustiva e presentava il nome di Omobono Tenni scritto in tre modi differenti. «Questioni di lana caprina», ha bollato l'intervento il presidente del consiglio Giancarlo Iannicelli scatenando la reazione di Losappio. Alla fine però la mozione è passata.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA