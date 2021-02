L'APPUNTAMENTO

TREVISO Un gazebo in piazza Borsa per fare tamponi e informare. La grande campagna di sensibilizzazione organizzata da Regione e Università di Padova arriva anche a Treviso. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 18, quindi fino alla chiusura dei locali, nel cuore del centro storico verrà allestita una postazione interamente dedicata al contrasto del Covid. Ci saranno medici e infermieri disponibili a eseguire gratuitamente tamponi a chi intende farsi controllare e, contemporaneamente, a rispondere a tutte le domande possibili. Un'operazione fortemente voluta dalla Regione e dai vertici dell'Usl 2 per centrare un paio di obiettivi: mantenere la guardia alta contro il virus e approfittare dell'occasione per fare un ulteriore screening sulla popolazione. Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, rivela poi il suo intento principale: «Questa giornata è essenzialmente rivolta ai giovani - spiega - per sensibilizzarli sulla lotta alla pandemia. E poi, non lo nascondo, dando la possibilità di fare liberamente il tampone vogliamo anche effettuare uno screening per valutare la presenza della variante Inglese».

IL POSTO

Il gazebo verrà allestito e gestito dalla Protezione Civile, ma il personale sanitario sarà messo a disposizione dall'Usl. Per tutto il pomeriggio verranno anche distribuiti volantini e altro materiale mirato a spiegare quello che dovrebbero già sapere tutti: l'uso corretto della mascherina, la necessità di rispettare le distanze di sicurezze, di lavarsi le mani il più possibile, di evitare contatti con le altre persone, di non entrare in posti troppo pieni. Le regolette basilari per limitari i contagi. «È un'iniziativa importante per arrivare ai giovani - ammette Beneazzi - per questo abbiamo deciso di allestire il gazebo di sabato pomeriggio, quando la città si riempie anche in periodi come questi, e arrivano i giovani. Speriamo che siano loro ad avvicinarsi agli operatori per chiedere, informarsi e, magari, farsi il tampone. Anche questo serve per fare prevenzione». Un'iniziativa del genere la Regione l'ha già organizzata a Verona, poi toccherà anche alle altre città venete. La scelta di piazza Borsa è stata precisa: a metà strada tra i flussi in arrivo da piazza dei Signori e quelli provenienti dalla stazione, molto battuta poi dalle compagnie di ragazzi in giro per il centro.

ATTENZIONE

Il gazebo si inserisce in un fine settimane che, come sempre, sarà di super lavoro per polizia locale e forze dell'ordine. Ancora una volta la missione è quella di evitare l'assalto al centro, l'arrivo di troppa gente. Vigili e agenti si concentreranno soprattutto per scongiurare il formarsi di assembramenti. Per il centro gireranno pattuglie appiedate. Un occhio di riguardo, come accaduto la scorsa settimana, verrà riservato a quanto accadrà nei plateatici e nei locali. Dalle 15 scatterà infatti l'ordinanza regionale che vieta di consumare stando in piedi: caffé e spritz potranno essere ordinati e bevuti solo seduti al tavolino, e adeguatamente distanziati, sia all'estero che all'interno dei locali. Per i trasgressori è prevista la multa da 400 euro, riducibile a 280 se pagata entro 5 giorni. Se poi la situazione dovesse farsi critica e la folla troppo numerosa, la polizia locale è pronta a chiudere l'ingresso pedonale al centro storico attivando i cinque checkpoint predisposti da tempo. Il principale, come già accaduto, sarà quello previsto all'imbocco del Calmaggiore: una volta piazzate le transenne, l'ingresso al centro sarà contingentato per evitare affollamenti.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA