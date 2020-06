L'APPUNTAMENTO

TREVISO Parte oggi l'esame di maturità più anomalo di sempre. Senza prove scritte, modellato dall'emergenza Covid, cullato dalle mille incertezze legate anche alla ripresa dell'attività scolastica a settembre. Ieri dirigenti scolastici, presidente della Provincia, provveditore e il presidente della Mom Giacomo Colladon si sono incontrati per fare il punto della situazione. Il risultato è che il futuro, a oggi, è solo una grande incognita: non si sa quando riprenderà la scuola e in che modo. «E da Roma non arrivano indicazioni», ammette Stefano Marcon, presidente della Provincia.

L'ESAME

Ad avere più voce in capitolo sarà per la prima volta la media dei voti degli ultimi tre anni di scuola superiore. E solo a seguire l'esito dell'esame, il colloquio multidisciplinare, l'unica prova della maturità di quest'anno. Sono 7.500 gli studenti trevigiani chiamati all'ultima prova del loro ciclo scolastico; 186 le commissioni d'esame al lavoro in tutti gli istituti superiori della Marca, composte ciascuna da sei commissari interni e da un presidente: «Si darà più peso ai crediti del percorso scolastico dal terzo al quinto anno spiega la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Barbara Sardella I crediti incideranno per il 60% sul voto finale, mentre le prove d'esame avranno un peso minore, del 40%». Il colloquio dunque sarà valutato al massimo per 40 punti, che andranno a sommarsi ai 60, al massimo, di crediti.

LA PROVA

Ma come è stato concepito l'oralone, Il maxi colloquio della maturità 2020 della durata di un'ora, completamente rivisto dal il decreto legislativo del 13 aprile per far fronte all'emergenza sanitaria? «La griglia di valutazione è stata stabilita a livello nazionale continua il provveditore Sardella Ed è la base per valutare le singole parti dell'esame». Si partirà con la discussione di un elaborato nelle materie di indirizzo. Su un argomento già assegnato dalla commissione d'esame, scelto tra le materie indicate dal Miur: «La possibilità di disquisire un elaborato sostituisce la seconda prova scritta - mette in evidenza la dirigente Sardella Tutti gli studenti hanno presentato entro il 13 giugno un elaborato su materie di indirizzo concordato con i docenti. Si procederà solo con la discussione». L'esame continua con l'analisi, sempre orale, di un breve testo di letteratura italiana trattato durante l'anno. Per procedere con l'approfondimento multidisciplinare di argomento scelto dalla commissione: «Questa parte dell'esame sostituisce i quesiti delle tre buste estratte a sorte mette in evidenza la dirigente Sardella Si vogliono valorizzare al meglio le conoscenze di ogni singolo candidato». Per concludere si parlerà anche delle esperienze di alternanza scuola lavoro e non mancheranno quesiti sui temi di cittadinanza e costituzione. Il tutto entro il tempo massimo di un'ora: «Considerata l'emergenza sanitaria si è trovato il giusto compromesso conclude la dirigente Sardella In un'ora gli studenti possono esprimere bene e spaziare nelle loro conoscenze». La preoccupazione dei dirigenti scolastici rimane però il ritorno in classe a settembre. E l'incontro di ieri ha messo in evidenza vari nervi scoperti, tra cui la questione degli spazi e del trasporto scolastico: tutto è ancora in alto mare. «In mancanza delle linee guida da parte del ministero siamo tutti pronti a fare la nostra parte ha spiegato Marcon Ma senza indicazioni chiare e univoche sulla riapertura delle scuole è impossibile pianificare anche un piccolo intervento».

Alessandra Vendrame

