L'APPUNTAMENTO

ARCADE Sarà il suo ultimo Panevin da sindaco dopo dieci anni. Domenica sera Nico Presti vivrà un momento dall'alto valore simbolico. Mancano ancora cinque mesi al termine del suo secondo mandato alla guida del municipio di Arcade, ma alla fine di questa settimana accenderà per l'ultima volta la pira più famosa della Marca con addosso la fascia di primo cittadino. Al suo fianco ci sarà anche il governatore Luca Zaia, che negli ultimi anni non ha mai saltato l'appuntamento di inizio anno.

EMOZIONE

«Per me sarà molto più emozionante delle altre volte ammette Presti mi vengono in mente molte immagini degli ultimi dieci anni. A cominciare da quando assieme al geometra comunale abbiamo fatto le misurazioni per individuare la posizione perfetta per il falò, in modo che il fuoco potesse svilupparsi in sicurezza, senza danneggiare nulla. Nel tempo il Panevin di Arcade è cresciuto diventando un punto di riferimento non solo per il nostro comune e per il trevigiano, ma anche per tutto il Veneto. Anzi, ogni anno incontro persone che arrivano anche da altre regioni». L'altezza è confermata: la catasta di legna posta al centro della piazza arriverà a quota dieci metri. Ad Arcade, stando alle esperienze degli ultimi anni, si attendono l'arrivo del pubblico a scaglioni, per un totale di 6mila persone. La parola d'ordine è sicurezza. Non poteva essere altrimenti per un carabiniere in congedo come Presti. Tutti gli accessi alla piazza saranno difesi da protezioni per impedire il passaggio di auto e di qualsiasi altro tipo di mezzo a motore. Si tratta di una misura anti-terrorismo. In più, saranno presidiati da forze dell'ordine armate.

IL PROTOCOLLO

«Abbiamo sviluppato i protocolli di sicurezza in modo sempre più preciso sottolinea Presti tutti gli ingressi saranno sbarrati. Solo i pedoni potranno accedere all'area della piazza. La Polizia Locale farà la propria attività di presidio. E ho scritto anche alle altre forze dell'ordine in modo da avere due agenti armati in corrispondenza di ogni accesso». Il gruppo degli Alpini ha iniziato a predisporre la pira già nel giorno di Santo Stefano. Ormai è tutto pronto. Domenica la festa inizierà alle 20.30. Accanto al Panevin ci sarà un presidio fisso dei Vigili del Fuoco. A cui si aggiungono una 90ina di volontari. Si andrà avanti fino a notte inoltrata. Gli ultimi lasciano la piazza verso l'una. Poi scatterà il lavoro di pulizia, già collaudato. «Gli Alpini sono fantastici. Io mio fermo a dare una mano fino alle quattro. Poi loro continuano senza sosta rivela Presti i carboni ardenti vengono raccolti su un cassone metallico. Di seguito, si lava la piazza. Alle 7 di mattina è già tutto pulito e in ordine». E le polemiche sull'inquinamento dell'aria? «Sono pretestuose taglia corto il primo cittadino ci sono impianti, in particolare quelli industriali, che ogni giorno inquinano molto di più». Ad Arcade c'è l'assoluto divieto di accendere altri roghi: «Chi lo farà verrà segnalato e dovrà pagare l'intervento dei Vigili del Fuoco». Non si scherza. Il prossimo anno Presti potrebbe vedere il Panevin di Arcade da sindaco di Spresiano, dove la Lega l'ha scelto come proprio candidato. «Questo lo decideranno i cittadini conclude io affronto la sfida con il massimo dell'entusiasmo e con la voglia di far crescere il paese».

Mauro Favaro

