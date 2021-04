Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPROFONDIMENTOTREVISO Il coronavirus lascia segni profondi anche dopo il suo passaggio. Il 30% delle persone che vengono dimesse dagli ospedali hanno bisogno di un lungo periodo di riabilitazione. Vuol dire qualcosa come 1.500 trevigiani dall'inizio dell'epidemia a oggi. Ci sono problemi respiratori. In alcune situazioni è interessato anche il cuore. Così come difficoltà collegate al sistema nervoso. E in generale emerge spesso una...