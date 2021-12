L'APPELLO

TREVISO Vaccinazioni anti-Covid per i bambini: sono quasi 1.700 le prenotazioni registrate nel trevigiano nelle ultime 36 ore. È stato occupato il 17% dei 10mila posti messi a disposizione per i piccoli dai 5 agli 11 anni. Ci si deve prenotare sul portale online Vaccinicovid.regione.veneto.it. Domani verranno eseguite le prime iniezioni: si comincerà nella sala convegni del Ca' Foncello, dove tra le 14 e le 20 sono attesi 231 bambini. Il problema sta nel fatto che ad oggi la risposta tra i più piccoli resta ancora bassa. E l'Usl ora lancia un appello a tutte le famiglie. «Vaccinare i figli vuol dire proteggerli dall'infezione, che può colpire pesantemente anche i bambini -avverte il dg Francesco Benazzi- contiamo sull'aiuto dei pediatri per convincere i genitori con figli di 5, 6 e 7 anni a prenotare l'iniezione». Al momento si sono prenotati solo 93 bambini di 5 anni, 165 di 6 anni e 153 di 7 anni. Numeri ancora distanti dai 408 bambini di 11 anni già con l'appuntamento in tasca.

IL PERICOLO SOMMERSO

«Nel corso di questa ondata 16 bambini sono stati ricoverati nelle nostre Pediatrie per infezione da Covid -rivela Benazzi- in particolare c'è il rischio che i più piccoli sviluppino la Mis-C. La sindrome multi-infiammatoria sistemica, che sui bambini può insorgere tra le due e le sei settimane dopo il contagio. Nel trevigiano se ne sono già contate una decina. Ieri l'Usl ha definito assieme ai pediatri gli ultimi dettagli della campagna anti-Covid per i bambini. Saranno proprio i pediatri a vaccinare i più piccoli. «È fondamentale proteggerli, in modo che non si ammalino -sottolinea Gianfranco Battaglini, segretario provinciale della Fimp di Treviso, la federazione dei pediatri- secondariamente, poi, questo si tradurrà in una riduzione della circolazione generale del coronavirus. E il minor numero di quarantene e isolamenti porterà benefici agli stessi bambini. Le restrizioni fino ad ora hanno impedito loro di vivere appieno la vita sociale, con un conseguente aumento dei casi di ansia, depressione e tentati suicidi».

L'OBIETTIVO

Con il vaccino si potrebbe finalmente voltare pagina. Sono 40mila i trevigiani tra i 5 e gli 11 anni. Ma 8mila sono già risultati positivi. Loro devono attendere sei mesi. Per gli altri 32mila, invece, si può già procedere. Si punta ad arrivare alla più alta copertura possibile già durante le vacanze di Natale, entro il 10 gennaio. Oggi i più colpiti dal virus sono proprio gli under 11. In questa fascia d'età il tasso viaggia verso i 1.000 casi per 100mila abitanti. Adesso è esattamente a 924, il 33% in più della seconda fascia d'età con più contagi, quella tra i 40 e i 49 anni. Per i bambini sono stati allestiti in tutto 10 vax-point con corsie dedicate. Negli ospedali di Treviso (da domani in sala convegni), Castelfranco (dal 21 dicembre al punto prelievi), Conegliano (dal 18 dicembre nella piastra ambulatoriale) e Oderzo (dal 21 dicembre al punto prelievi) le iniezioni verranno fatte direttamente dai camici bianchi dei reparti di Pediatria. Dal 26 dicembre, poi, si aggiungerà il nuovo Vax-Point di San Vendemiano, che verrà aperto nella struttura dell'ex supermercato al civico 143 di via Italia, sul confine con Conegliano. Qui nel giorno di Santo Stefano tra i vaccinatori ci saranno gli stessi Benazzi e Battaglini. Di seguito, ci sono altri 5 vax-point che avranno corsie e fasce orarie dedicate ai bambini: l'ex Maber di Villorba, Asolo, Campo Fiera di Godega, il centro ricavato nella Casa Luigi e Augusta di Ormelle e nel polo La Tartaruga di Vedelago.

L'ALTRO FRONTE

La buona notizia è che intanto le quarantene nelle scuole trevigiane stanno diminuendo. Sono sempre 563 le sezioni alle prese con casi di Covid. Tra queste, però, le quarantene sono scese a 96 (erano state anche più di 300). E poi ci sono altre 467 sezioni in monitoraggio. Proprio da oggi, inoltre, scatta l'obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale delle scuole. Nella Marca ci sono almeno due presidi che fino ad ora hanno continuato a lavorare sottoponendosi ai tamponi periodici per avere il Pass temporaneo. Adesso non basta più. Nella stessa situazione, stando alle stime, ci sono anche 200 docenti. Se non si vaccineranno, come già accaduto per il personale sanitario, saranno sospesi e resteranno a casa senza stipendio.

Mauro Favaro

