L'APPELLO

TREVISO «Siate responsabili come siete stati fino ad ora. Non possiamo permetterci nessun lockdown e nessuna chiusura, neanche parziale o temporanea, delle nostre attività: abbiate buonsenso e siate severi nell'applicazione delle regole». Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, invia l'appello a 360 gradi: imprese, dipendenti, clienti, cittadini. Preoccupa l'impennata di contagi. Preoccupano altrettanto (e per certi versi anche di più) le ripercussioni economiche di una clausura obbligatoria generalizzata, con lo stop alla maggior parte delle attività produttive. Sulla stessa linea anche Mattia Penazzolo, direttore della Cna trevigiana: «Le imprese hanno già fatto la loro parte con investimenti e adeguamenti per poter lavorare in modo sicuro. Si facciamo ora i controlli e se qualcuno non rispetta le regole venga sanzionato, ma non si scarichino i ritardi dello Stato e soprattutto di certe Regioni sulle attività produttive di tutto il Paese».

IL PERICOLO

Sartor lancia un messaggio chiaro: «Mi rivolgo a tutti conferma soprattutto ai decisori istituzionali e di Governo. Le nostre realtà hanno sofferto pesantemente nei mesi di chiusura totale ma hanno anche investito tante risorse per garantire la massima sicurezza nei propri locali in vista della ripresa delle attività». In poche parole, il sistema economico trevigiano rischia di non risollevarsi da un nuovo confinamento: «Una malaugurata serrata in questi mesi prenatalizi, ci costerebbe troppo. Novembre e dicembre, infatti, sono mesi chiave per la nostra economia. Le aziende artigiane hanno subìto durante il lockdown, mediamente, un calo del fatturato del 60 per cento. Ma in caso di nuova serrata l'asticella si alzerebbe in modo insostenibile. Per un'impresa su tre questo si tradurrebbe in un ko. Bisogna evitare a tutti i costi un nuovo stop alle attività produttive e potenziare al contrario le altre limitazioni capaci di abbassare la curva», rimarca. Da qui la raccomandazione a compiere ogni sforzo per scongiurare la necessità di adottare misure drastiche. Sforzi che, ricorda il leader della Confartigianato, passano in primis attraverso i comportamenti individuali.

ATTENZIONE

Se finora, al di là di alcuni focolai, il ritorno al lavoro in azienda non si è dimostrato veicolo di contagio, grazie all'applicazione di protocolli di prevenzione, altrettanta attenzione e rigore devono essere messi fuori da fabbriche, laboratori, uffici e negozi. «Riteniamo che l'adozione delle stesse misure di tutela nei luoghi di lavoro continua il Sartor - assolva, non solo ad una funzione sociale ma anche alla diffusione della cultura della sicurezza e ad una corretta gestione del rischio che, in questo tempo di Covid-19, si traduca nell'estensione dei comportamenti sicuri e responsabili adottati nelle imprese alla vita di tutti i giorni». Consapevolezza purtroppo non ancora comune come sarebbe indispensabile, secondo il rappresentante dell'associazione imprenditoriale: «Abbiamo toccato con mano afferma - che questo virus non si diffonde solo nei luoghi di lavoro, paradossalmente tali luoghi sono più tutelati e vigilati rispetto ad altri e quindi più sicuri. Siamo imprenditori ma siamo anche cittadini e in qualità di attori sociali sentiamo doppiamente il peso delle responsabilità». E allora il presidente provinciale di Confartigianato rilancia il suo monito-invito a tutti i cittadini: «Dobbiamo abituarci a convivere con il virus mantenendo il rigore nel rispetto delle misure di protezione della salute almeno fino a quando non verrà trovato un rimedio definitivo, come il vaccino. Fino a quel momento, dobbiamo tutti essere più rigorosi nell'uso estensivo dei DPI anche nell'ambito privato e familiare».

M. Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

