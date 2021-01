L'APPELLO

TREVISO «Le vaccinazioni contro il Covid per gli insegnanti e il personale scolastico devono essere organizzate entro il prossimo mese. Altrimenti inizieremo a vedere gli effetti solo da settembre. E questo vorrebbe dire far passare un altro anno scolastico senza poter recuperare un po' di normalità». L'orizzonte è disegnato da Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil di Treviso. Ieri Anna Pupo, direttrice del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl, ha specificato che il piano prevede la vaccinazione degli insegnanti assieme agli altri cittadini, in base alle fasce d'età. Vorrebbe dire concludere la copertura con la seconda dose non prima di aprile e maggio. Cioè ormai verso la fine dell'anno scolastico in corso. Ma il mondo della scuola non ci sta a passare come categoria non prioritaria.

LA MOBILITAZIONE

I sindacati sono sulle barricate alla luce dell'infinita didattica a distanza alle superiori e delle continue quarantene di intere classi di asili, elementari e medie: con il nuovo protocollo che prevede l'isolamento al primo caso di positività tra gli alunni, in soli quattro giorni dopo le vacanze di Natale sono già state lasciate a casa 20 sezioni (8 nel distretto di Treviso, 10 in quello di Asolo e 2 in quello di Pieve di Soligo). Negli istituti trevigiani ci sono oltre 12mila persone da vaccinare: più di 9mila insegnanti e circa 3mila addetti tra amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. E il conto è fatto per difetto. Anche i presidi premono per il vaccino anti-Covid. «I lavoratori della scuola necessitano di vaccinazione precoce considerando l'esponenziale pluralità di contatti al momento della ripartenza in presenza - avverte Antonia Piva (Duca degli Abruzzi di Treviso) - non ultimo, è una categoria lavorativa più attempata che nei restanti paesi d'Europa». «Il personale va protetto quanto prima, partendo dalle situazioni di fragilità incalza Franco De Vincenzis (liceo Giorgione di Castelfranco) personalmente, mi vaccinerò non appena possibile: è l'unico argine contro l'epidemia e la sola svolta possibile per riprendere a far scuola con una certa normalità». Pure tra gli istituti, poi, possono essere individuate delle priorità. «I professionali sono caratterizzati da laboratori in presenza e accolgono molti alunni con disabilità sottolinea Letizia Cavallini (alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto) il rischio di contagio è più elevato che altrove. Anche per questo avevamo chiesto al commissario Arcuri delle mascherine Ffp2, ma ci è stato risposto che erano previste solo le chirurgiche».

FATTORI DI RISCHIO

Fatto sta che le scuole non sono in cima alla lista nel piano vaccinale anti-Covid. «Oggi gli insegnanti non sono una priorità. Tutti vorrebbero essere protetti, ma prima bisogna concludere al meglio l'operazione tra il personale sanitario e nelle rsa ha specificato la dottoressa Pupo di seguito, ci sono categorie di primario interesse: le forze dell'ordine, chi si occupa di trasporti essenziali, i farmacisti e così via. Per poi passare immediatamente alle persone con disabilità, con malattie croniche gravi e agli anziani, partendo dagli over 80 e a scendere in base all'età, comprendendo qui gli insegnanti». I sindacati non lanciano ultimatum, anche perché molto dipenderà dal numero di dosi recapitate all'azienda sanitaria. Però mettono un punto fermo: «Insegnanti e personale vanno vaccinati il prima possibile per poter tornare ad accogliere gli studenti in presenza prima della fine di quest'anno scolastico scandisce Moretti sappiamo già che la stragrande maggioranza degli insegnanti è pronta a vaccinarsi contro il Covid. La scuola è un servizio pubblico primario. E come tale va trattato». Stessa posizione per la Gilda degli insegnanti di Treviso: «I docenti vanno vaccinati per poter iniziare a ridurre la didattica a distanza», spiega la coordinatrice Michela Gallina. «Tutti dicono che la scuola è una priorità. Se è così, auspichiamo che il piano vaccinale venga rivisto dando priorità proprio a chi lavora nel mondo della scuola e agli studenti che la frequentano aggiunge Giuseppe Morgante della Uil Scuola riducendo i contagi in questo ambiente, si riduce anche il rischio che a cascata vengano colpite sia le persone anziane che quelle più fragili».

TRASPARENZA

«A tal proposito continua chiediamo di conoscere quanti sono stati i contagi registrati negli ordini di scuola rimasti in presenza. Oggi non ci viene detto, ma la trasparenza è la prima prevenzione». La richiesta è avanzata anche dal sindacato autonomo Snals. «Dopo il personale sanitario, gli insegnanti sono tra le categorie più esposte al rischio contagio tira le fila il segretario Salvatore Auci intanto, nell'attuale emergenza, l'unica soluzione per iniziare a ridurre la didattica a distanza è aumentare gli insegnanti e il personale Ata di un terzo, riaprendo i vecchi plessi, in modo da avere classi meno numerose. Chiederemo un incontro al governatore Luca Zaia per illustrare le nostre proposte. Poi, però, devono esserci i vaccini».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

