TREVISO «Lanciamo un appello a chi sa di aver avuto dei contatti con uno o più ospiti dell'ex caserma Serena: si faccia avanti con il dipartimento di Prevenzione dell'Usl per fare il tampone». L'invito arriva direttamente dal presidente della Regione, Luca Zaia. Il servizio Igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria trevigiana ha già iniziato a ricostruire gli spostamenti fatti nell'ultimo periodo dai richiedenti asilo risultati positivi. L'indagine epidemiologica in corso ha permesso fino a questo momento di individuare una trentina di persone entrate in contatto con i migranti. Nella maggior parte dei casi si tratta di colleghi di lavoro. Adesso verranno a loro volta sottoposti al tampone per scongiurare il rischio che il focolaio si allarghi anche al di fuori dell'ex caserma.

Gli accertamenti sono partiti: vengono eseguiti con il drive-in all'esterno del centro della Madonnina di Treviso. Il sistema è identico a quello che era stato utilizzato per controllare i medici di famiglia: si arriva in macchina, si abbassa il finestrino, si fa il tampone, senza scendere dall'auto, e poi si riparte. L'esito verrà comunicato singolarmente nei prossimi giorni. Nel frattempo scatta l'isolamento domiciliare fiduciario. Come previsto dalla linee guida, l'Usl della Marca si sta concentrando sulle persone entrate in stretto contatto con i migranti. Non sui contatti sporadici. Resta il fatto che 200 richiedenti asilo su 293, circa il 70%, lavora o ha lavorato con contratti di varia durata. Uno degli obiettivi è risalire alle aziende del territorio dove hanno di recente prestato servizio per valutare se ci sono state situazioni a rischio. In caso di risposta affermativa, si procede con i tamponi. Dalla Regione, comunque, invitano a non aspettare per forza la chiamata dell'Usl. Nasce da qui l'appello: chi sa di aver avuto contatti con gli ospiti, si faccia avanti per essere controllato. Senza timori. Nemmeno nell'eventualità di situazioni al limite, o magari anche oltre, le regole. «Non è per creare allarmismo. Questa cosa è gestibile attraverso il senso di responsabilità di ogni singolo cittadino specifica Zaia se qualcuno sa di aver avuto un contatto, chiama, viene fatto il tampone e finisce lì. Non è che facciamo l'analisi del bilancio aziendale. Alla sanità non frega nulla di queste cose». L'azienda sanitaria è a disposizione. Di pari passo, comunque, si sottolinea che i contatti considerati in qualche modo a rischio sono quelli stretti e prolungati. Non quelli avuti da chi magari ha semplicemente incrociato i migranti per strada.

Uno discorso simile vale anche per gli autisti dei bus e delle corriere prese nelle ultime settimane dai richiedenti asilo dell'ex Serena. Ieri Giacomo Colladon, presidente di Mom, ha fatto il punto proprio su questo con il prefetto, Maria Rosaria Laganà, il presidente della Provincia, Stefano Marcon, ente che rappresenta la proprietà dell'azienda del trasporto pubblico locale, e Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana. «Qualche timore c'è tira le fila Colladon ci è però stato assicurato che le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus che abbiamo adottato ci permettono di pensare che gli autisti siano sufficientemente tutelati».

